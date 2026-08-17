Alertan por mecanismos de redes sociales que mantienen conectados a niños y adolescentes

Lunes 17 de agosto de 2026

Ciudad de México.- Herramientas como el desplazamiento infinito, la reproducción automática, los “likes” y las notificaciones están diseñadas para incrementar la interacción y prolongar el tiempo que los usuarios permanecen en las redes sociales, una dinámica que puede tener especial impacto entre niñas, niños y adolescentes.

Así lo advirtió Ravi Iyer, exdirectivo de Meta, durante su participación en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde abordó el diseño y la regulación de las plataformas digitales.

El especialista explicó que muchas de las funciones que actualmente forman parte de las redes sociales no son inevitables, sino el resultado de decisiones específicas tomadas por las empresas durante el desarrollo de sus productos.

Entre ellas mencionó los algoritmos interactivos, el scrolling o desplazamiento infinito, la reproducción automática de contenidos y mecanismos de gamificación, como los “me gusta” y las rachas que incentivan a los usuarios a regresar constantemente a las aplicaciones.

Iyer también llamó la atención sobre la falta de límites en la frecuencia de uso, la necesidad de crear cuentas para acceder a determinados servicios y configuraciones de privacidad que pueden resultar insuficientes, particularmente cuando se trata de menores de edad.

Uno de los puntos que destacó fue el papel de las notificaciones, pues pueden incentivar a niñas, niños y adolescentes a revisar nuevamente las plataformas incluso durante la noche, prolongando así su interacción con los dispositivos.

“Cada una de estas es una decisión, cada una de ellas puede tomarse de otra manera”, señaló el especialista.

Las declaraciones ponen nuevamente sobre la mesa el debate sobre la responsabilidad de las empresas tecnológicas en el diseño de sus plataformas y la necesidad de establecer mayores medidas de protección para los menores frente a mecanismos creados para captar y mantener su atención.