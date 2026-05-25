Alertan por piratería en transmisiones del Mundial 2026; piden intervención de Profeco

Lunes 25 de mayo de 2026

La piratería relacionada con la Copa del Mundo 2026 no solo afecta la venta de productos apócrifos, sino también la transmisión ilegal de los partidos, situación que ha encendido las alertas entre los organizadores del evento en México.

A través de un comunicado, Félix Aguirre, responsable de la sede de la Ciudad de México para el Mundial 2026, solicitó la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para atender el creciente problema de plataformas que ofrecen de manera irregular paquetes para ver los encuentros de la justa mundialista.

El representante advirtió que estas prácticas generan afectaciones económicas y exponen a los consumidores a posibles fraudes, al contratar servicios que carecen de los derechos oficiales de transmisión.

“En virtud de diversas notas periodísticas y mensajes en redes sociales, hemos tenido conocimiento de un marcado problema de piratería detectado en nuestro país que incide sobre distintas vertientes comerciales relacionadas con el Mundial 2026”, señala el documento difundido en redes sociales.

Ante esta situación, pidió a la Profeco, encabezada por César Iván Escalante, implementar una campaña informativa para alertar a la ciudadanía sobre los riesgos de contratar estos servicios ilegales y prevenir afectaciones económicas a miles de familias mexicanas.

Identifican plataformas irregulares

En el comunicado se menciona que diversas plataformas digitales promocionan transmisiones de los partidos sin contar con autorización ni derechos audiovisuales del torneo. Entre ellas se encuentran KaelusTV, ThunderTV, Telelatino, Sunset TV y PopTV, entre otras.

De acuerdo con los organizadores, estos servicios representan un riesgo para los usuarios, ya que podrían incumplir con las transmisiones prometidas o suspender operaciones sin previo aviso, dejando sin servicio a quienes hayan realizado pagos por suscripciones.

Buscan proteger a consumidores

Las autoridades y organizadores del Mundial buscan evitar que los aficionados sean víctimas de engaños durante uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. Además de las pérdidas económicas, la piratería afecta a las empresas y medios que adquieren legalmente los derechos de transmisión.

Con la Copa del Mundo 2026 cada vez más cerca, el llamado es a que los aficionados verifiquen que las plataformas contratadas cuenten con los permisos correspondientes y recurran únicamente a servicios oficiales para disfrutar de los encuentros del torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.