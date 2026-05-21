Alertan por posible desconexión masiva de líneas celulares en México

Jueves 21 de mayo de 2026

Especialistas en telecomunicaciones advirtieron que cerca de 70 millones de líneas de telefonía móvil podrían ser desconectadas a partir del próximo 1 de julio debido al bajo avance en el proceso obligatorio de vinculación de usuarios, mientras la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) mantiene su postura de no otorgar una prórroga.

Maryleana Méndez, secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), señaló que el tiempo disponible para realizar el registro es insuficiente y alertó sobre las consecuencias que podría generar una desconexión masiva, especialmente durante el Mundial de Futbol.

“Estamos arriesgando que en medio del Mundial podrían llegar a desconectarse 70 millones de líneas”, expresó.

La especialista explicó que este tipo de registros ya se han implementado en otros países de América Latina, como Perú, donde el proceso tomó aproximadamente cinco años e incluyó distintas etapas antes de incorporar datos biométricos.

Méndez indicó que, aunque las compañías telefónicas han enviado millones de mensajes para informar a sus usuarios, existe un problema relacionado con la voluntad y capacidad de las personas para completar el trámite.

Por su parte, Julio César Vega Gómez, director de la Asociación Mexicana de Internet (AIMX), afirmó que los registros avanzan lentamente y consideró que suspender líneas ante la baja participación tendría efectos negativos en la conectividad, el acceso a internet y diversos servicios digitales y financieros.

“Sería altamente dañino que, ante una baja respuesta, se cortaran estas líneas”, advirtió.

Sin embargo, la presidenta de la CRT, Norma Solano Rodríguez, reiteró que no se contempla ampliar el plazo, el cual vence el próximo 30 de junio.

De acuerdo con cifras oficiales, al cierre del tercer trimestre de 2025 existían más de 144 millones de líneas móviles activas en el país, mientras estimaciones privadas calculan hasta 161.7 millones de conexiones celulares activas en México.