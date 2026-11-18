Miércoles 18 de noviembre de 2026

Beneficiarios de los programas sociales del Gobierno Federal deben revisar la fecha de vencimiento de su Tarjeta del Bienestar, ya que utilizar un plástico vencido o dañado podría ocasionar dificultades para retirar o disponer de sus recursos.

La recomendación está dirigida principalmente a adultos mayores, estudiantes y personas que reciben apoyos económicos mediante el Banco del Bienestar.

No todos los beneficiarios necesitan renovar su tarjeta durante 2026. La reposición únicamente es necesaria cuando el plástico ha perdido su vigencia o presenta daños que impiden su funcionamiento.

La fecha de vencimiento aparece impresa en la parte frontal de la tarjeta, con el formato de mes y año. Por ejemplo, si indica 11/26, significa que su vigencia corresponde a noviembre de 2026.

¿Cómo solicitar la reposición?

Las personas cuya tarjeta esté vencida o presente fallas deben acudir a una sucursal o módulo del Banco del Bienestar para solicitar orientación sobre el procedimiento de reposición.

De acuerdo con la información difundida, se recomienda presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente con fotografía, en original y copia.

Tarjeta del Bienestar vencida o dañada.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio.

La reposición también puede ser necesaria cuando existen daños en el chip o la banda magnética, incluso si estos no son visibles, como puede ocurrir después del contacto con agua.

Una tarjeta vencida no significa necesariamente la pérdida del apoyo económico, pero sí puede impedir realizar retiros o determinadas operaciones bancarias hasta que se resuelva el problema.

Por ello, se recomienda verificar oportunamente la vigencia del plástico y acudir a los canales oficiales del Banco del Bienestar para evitar contratiempos al momento de disponer de los recursos.