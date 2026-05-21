Alertan que gusano barrenador podría llegar a Texas en cuestión de días

Jueves 21 de mayo de 2026

Especialistas en sanidad animal advirtieron que la plaga del gusano barrenador del ganado podría alcanzar territorio de Texas en los próximos días, debido al avance de casos en el norte de México y la capacidad de dispersión de la mosca que transmite el parásito.

Actualmente, los casos más cercanos a la frontera estadounidense se encuentran en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, y San Juan de Sabinas, Coahuila, a poco más de 100 kilómetros de Texas, según el más reciente reporte federal correspondiente al 19 de mayo.

Veterinarios y expertos señalaron que, con altas temperaturas y fuertes vientos, la mosca del gusano barrenador puede recorrer hasta 300 kilómetros en menos de dos semanas, lo que incrementa el riesgo de propagación hacia Estados Unidos, especialmente durante el verano.

El veterinario Alberto Banuet, fundador de la iniciativa México Sin Barrenador, aseguró que el escenario representa una amenaza seria para la industria ganadera estadounidense, debido a la alta concentración de hatos bovinos en Texas.

Por su parte, Santiago Reza, secretario general del Sindicato Nacional de Médicos Veterinarios, explicó que la estrategia basada en la liberación de insectos estériles continúa siendo insuficiente ante el crecimiento de la plaga y la limitada producción de moscas estériles en el continente.

Actualmente, Panamá opera la única planta activa de producción masiva de estos insectos, mientras que nuevas instalaciones proyectadas en Chiapas y Texas entrarían en funcionamiento hasta 2026 y 2027, respectivamente.

Especialistas advirtieron que mientras no exista una producción suficiente de moscas estériles y una estrategia coordinada de contención, el avance del gusano barrenador hacia territorio estadounidense podría resultar inevitable.