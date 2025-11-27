Alfredo Chávez rinde su primer informe legislativo y confirma interés por la alcaldía de Chihuahua

Jueves 27 de noviembre de 2025

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, presentó su primer informe de actividades legislativas en el Gimnasio Rodrigo M. Quevedo, donde reunió a cientos de simpatizantes y diversas figuras políticas, entre ellas el fiscal César Jáuregui y el alcalde Marco Bonilla. El evento destacó por el creciente posicionamiento del diputado como uno de los perfiles panistas rumbo a la alcaldía de Chihuahua.

Durante su intervención, Chávez subrayó que, junto con la bancada albiazul, ha impulsado más de 200 iniciativas orientadas a fortalecer a las familias, mejorar la seguridad pública, promover la justicia y proteger el medio ambiente. Entre los proyectos presentados, mencionó los programas de “abuelas cuidadoras”, la pensión prenatal y reformas para fomentar la lectura en escuelas primarias.

En materia de seguridad, detalló propuestas enfocadas en reforzar los controles ciudadanos sobre la Guardia Nacional y promover una mayor rendición de cuentas. En cuanto a gestión social, destacó que sus Casas de Enlace han atendido más de 6,700 solicitudes, brindando apoyos en salud, educación, asesoría legal y asistencia comunitaria.

El legislador también hizo referencia a su participación en foros nacionales e internacionales, así como su colaboración con organizaciones civiles, religiosas, productivas y académicas. Aseguró que su labor se guía por la cercanía con la comunidad y la atención directa a las necesidades de la ciudadanía.

Respecto a su futuro político, Chávez confirmó su interés en buscar la presidencia municipal de Chihuahua, aunque puntualizó que el respaldo deberá ganarse con trabajo y resultados. Compartió su visión de una ciudad con más oportunidades, mayor seguridad y espacios urbanos dignos, además de destacar sus raíces familiares y su compromiso con el servicio público.