Aliados de la OTAN rechazan propuesta de Trump sobre el Estrecho de Ormuz

Martes 17 de marzo de 2026

Los países miembros de la OTAN rechazaron la propuesta del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que la alianza intervenga en la reapertura del Estrecho de Ormuz, afectado por el conflicto en Oriente Medio.

La postura fue respaldada por el gobierno de Alemania, cuyo portavoz, Stefan Kornelius, afirmó que la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán “no tiene nada que ver con la OTAN”.

“El organismo es una alianza para la defensa del territorio de sus miembros y, en la situación actual, no existe un mandato para desplegar fuerzas”, subrayó el vocero.

Por su parte, Trump advirtió en entrevista con el Financial Times que la alianza atlántica enfrentaría un futuro “muy malo” si no colabora para reabrir este paso estratégico.

El Estrecho de Ormuz es una vía clave para el comercio mundial de petróleo y gas. Su paralización, atribuida a acciones de Irán en el contexto del conflicto, ha provocado un incremento en los precios internacionales del crudo y generado preocupación en los mercados energéticos.

La negativa de la OTAN refleja las tensiones sobre el alcance de su intervención en conflictos fuera de su mandato tradicional, en medio de un escenario internacional cada vez más complejo.