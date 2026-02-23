Alimentos para el Bienestar concentra 59% de adjudicaciones directas federales en Chihuahua

Lunes 23 de febrero de 2026

La dependencia federal Alimentos para el Bienestar (APB) concentró el 59 por ciento de las adjudicaciones directas realizadas en el estado de Chihuahua entre 2023 y lo que va de 2026, de acuerdo con un análisis de la base de datos pública disponible en Compras Mx.

El estudio —que no contempla montos económicos— identifica dos mil procedimientos de adjudicación directa en el periodo referido. De ellos, mil 180 corresponden a APB, organismo encargado del abasto social a través de Diconsa y Liconsa.

Las compras de APB están orientadas principalmente al suministro de productos de la canasta básica. Entre los insumos más recurrentes se encuentran abarrotes comestibles, harina de maíz y trigo, azúcar, leche subsidiada, arroz, aceite, manteca, sardinas, galletas y pastas de consumo masivo.

Sector salud e investigación

En frecuencia de contratación le siguen el Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV) con 270 contratos y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 250.

El CIMAV destinó sus adquisiciones principalmente a equipo de laboratorio, reactivos químicos y mantenimiento de maquinaria especializada. Por su parte, el IMSS enfocó sus contratos en servicios médicos subrogados —como hemodiálisis y procedimientos quirúrgicos neonatales— así como en el suministro de gases medicinales.

En menor proporción aparecen otras dependencias federales: la Secretaría de Bienestar suma 90 contratos relacionados con logística y arrendamiento vehicular; el Servicio Geológico Mexicano (SGM) reporta 40 adquisiciones de insumos técnicos; la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) acumula 35 contratos de mantenimiento y suministros.

Asimismo, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) registra 30 contratos enfocados en medicamentos de alta especialidad y servicios médicos; Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH/Conafe) suma 15 relacionados con materiales educativos y mobiliario, mientras que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) contabiliza 10 contratos para vigilancia y mantenimiento.

2025, el año con más actividad

El año 2025 concentró la mayor actividad con 736 adjudicaciones directas. En lo que va de 2026 se han registrado 39 contratos, de los cuales 27 corresponden a APB y 11 al IMSS, principalmente para servicios de continuidad como suministro de gas natural y transportación aérea.

Instituciones estatales como el Icatech participaron con 20 contratos enfocados en auditorías, fumigación y licencias informáticas, mientras que otras dependencias menores —entre ellas INIFAP, INBAL y SAT— suman 60 procedimientos adicionales.

Ejes de contratación

El análisis de los dos mil registros evidencia que las dependencias federales con presencia en Chihuahua concentran sus adquisiciones en cuatro ejes principales y operan predominantemente bajo la modalidad de adjudicación directa.

El mayor volumen corresponde al abasto social coordinado por APB. En el sector salud, IMSS e ISSSTE destinan recursos a garantizar la continuidad hospitalaria, incluyendo medicamentos de alta especialidad —como el Eculizumab—, material de curación, órtesis, prótesis, gases medicinales y traslado de pacientes.

Por su parte, CIMAV y SGM enfocan sus compras en productos químicos, reactivos, mantenimiento de microscopios y maquinaria de precisión, así como instrumental y suministros de laboratorio.

Finalmente, dependencias como Bienestar, SADER y el TFJA orientan sus contratos al soporte operativo de delegaciones, incluyendo combustible, arrendamiento de vehículos, servicios de vigilancia y limpieza, mantenimiento de inmuebles y adquisición de insumos de oficina como tóner, papel y equipo informático.