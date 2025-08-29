Alista Netflix estreno de nuevo documental de Juan Gabriel

Viernes 29 de agosto de 2025

México.- A nueve años de su muerte, el público mexicano sigue recordando a Juan Gabriel a través temas icónicos que dejaron un legado en la música como “Abrázame muy fuerte”, “Querida” o “Caray”.

Por este motivo, Netflix anunció que estrenará un documental con material nunca antes visto del “Divo de Juárez”.

Desde su fallecimiento el 28 de agosto de 2016, se han realizado homenajes y proyecciones, como la del concierto en Bellas Artes (1990), cuando por primera vez un cantautor de música popular mexicana se presentó en ese emblemático recinto cultural.

¿De qué se tratará el nuevo documental de Juan Gabriel?

Durante su aniversario luctuoso, Netflix confirmó el estreno de la serie documental “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”. Este proyecto abordará la vida del artista antes de la fama, mostrando los orígenes no del “Divo de Juárez”, sino de Alberto Aguilera Valadez, su nombre real.

En el avance se aprecia el momento en que México se enteró de la muerte del intérprete de “El Noa Noa”, además del homenaje póstumo en Bellas Artes. Posteriormente aparecen imágenes de un Juan Gabriel joven y se escuchan audios inéditos que forman parte de la producción.

¿Cuándo se estrena el documental del Divo de Juárez en Netflix?

De acuerdo con la plataforma, la serie documental “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero” se estrenará el 30 de octubre. El proyecto promete emocionar a los fanáticos que desean revivir la presencia del icónico cantante a través de un formato íntimo y exclusivo de streaming.

El documental contará con cuatro episodios que narrarán el recorrido de Juan Gabriel: desde sus primeras interpretaciones en bares y espacios públicos de Ciudad Juárez, hasta su histórico concierto en Bellas Artes en 1990, consolidando su importancia y legado en la música popular mexicana.

(Información tomada de El Universal)