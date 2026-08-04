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Martes 4 de agosto de 2026

Alito Moreno visitará Chihuahua para reunirse con estructuras priistas

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, realizará una visita a Chihuahua el próximo 30 de agosto, informó el diputado federal priista Alejandro Domínguez.

Durante una rueda de prensa celebrada este martes, Domínguez explicó que la visita forma parte de una reunión estatal con militantes y defensores del partido en distintos municipios de la entidad, aunque precisó que aún se encuentra en definición la agenda oficial del líder nacional tricolor.

El legislador señaló que, hasta el momento, no se ha determinado si Moreno permanecerá en Chihuahua uno o dos días, ya que los detalles del recorrido y los encuentros programados continúan en proceso de organización.

“Esperamos poder delimitar o delinear la agenda de la visita de nuestro dirigente. Solamente tenemos la fecha, no tenemos todavía el desarrollo propio de la agenda, si estará un día o dos días, pero el domingo 30 de agosto será la visita del presidente Alejandro Moreno”, expresó Domínguez.

Asimismo, adelantó que este miércoles 5 de agosto integrantes del PRI sostendrán una reunión en la Ciudad de México con la Secretaría de Organización del partido, encuentro en el que se espera definir parte de las actividades que desarrollará el dirigente nacional durante su estancia en Chihuahua.

La visita de Moreno se da en el marco de los trabajos de reorganización y fortalecimiento de las estructuras priistas rumbo a los próximos retos políticos y electorales, con encuentros previstos entre la dirigencia nacional y representantes del partido en diversas regiones del estado.

No obstante, Domínguez aclaró que la fecha y los detalles de la agenda continúan sujetos a posibles ajustes derivados de circunstancias políticas o logísticas que puedan surgir en las próximas semanas.

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