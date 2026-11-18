Miércoles 18 de noviembre de 2026

La operadora de restaurantes Alsea firmó un acuerdo vinculante para vender sus establecimientos Burger King en Argentina, como parte de una estrategia para reducir su participación en negocios de menor rentabilidad y concentrar inversiones en marcas con mayor potencial de crecimiento.

El monto de la operación no fue revelado y la transacción permanece sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de acuerdos.

De acuerdo con Sebastián Martínez, analista bursátil de Valmex, la decisión responde al desempeño de Burger King en Argentina y Chile, mercados donde la cadena ha registrado resultados inferiores a las expectativas.

En Argentina, Burger King redujo su presencia de 120 restaurantes al cierre de 2024 a 107 en septiembre de 2026, lo que representa una disminución del 10.8 por ciento.

En contraste, Starbucks, también operada por Alsea en ese país, incrementó su número de establecimientos de 132 a 134 durante el mismo periodo.

La desinversión permitiría a la compañía dirigir recursos hacia negocios con mejores perspectivas, entre ellos Chipotle, cuya primera sucursal en Monterrey superó en 190 por ciento las expectativas iniciales de ventas.

Además, Alsea prepara la llegada de la cadena estadounidense Raising Cane’s durante el primer trimestre de 2027, como parte de su estrategia de expansión.

El análisis de Valmex también contempla la posibilidad de una futura venta de Burger King en México; sin embargo, hasta el momento no existe un anuncio oficial sobre esa operación.

Para la firma financiera, Starbucks, Domino’s y los restaurantes de servicio completo continuarán como los principales motores de crecimiento de Alsea en el mercado mexicano.