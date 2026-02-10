Alumbrado público en Zona Reliz permanece fuera de servicio por trabajos de la CFE

Martes 10 de febrero de 2026

El Gobierno Municipal de Chihuahua informó que el alumbrado público en la Zona Reliz se encuentra temporalmente fuera de servicio, debido a trabajos de adecuación y mantenimiento realizados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones al transitar por el área.

De acuerdo con la autoridad municipal, la afectación se registra en el tramo comprendido entre el Periférico de la Juventud y el parque El Reliz, donde alrededor de 16 postes de alumbrado permanecen sin funcionamiento como consecuencia directa de las labores técnicas que ejecuta la empresa federal.

El Municipio indicó que ya se realizan las gestiones correspondientes para resolver esta situación en el menor tiempo posible, con el objetivo de restablecer el servicio de iluminación y reducir riesgos para automovilistas y peatones, principalmente durante las noches.

Mientras concluyen los trabajos, se reiteró el llamado a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y mantener mayor atención en horarios de poca visibilidad, a fin de prevenir accidentes.

Asimismo, el Gobierno Municipal puso a disposición de la ciudadanía el Centro de Respuesta Ciudadano 072, con atención de lunes a viernes de 7:00 a 22:00 horas, así como la aplicación “Marca el Cambio”, para reportar fallas relacionadas con el sistema de alumbrado público.