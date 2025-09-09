Alumna de Secundaria Técnica 52 en Delicias ataca a madre de familia con arma punzocortante

Martes 9 de septiembre de 2025

Delicias, Chih. – Esta mañana, una alumna de la Secundaria Técnica 52 atacó con un arma punzocortante a una madre de familia justo en la hora de entrada al plantel, generando conmoción entre la comunidad escolar.

Autoridades locales atendieron el reporte del incidente ocurrido afuera de la escuela, donde testigos indicaron que la estudiante utilizó un objeto que podría ser un machete o un hacha, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

A pesar del suceso, la Secundaria Técnica 52 no suspendió sus actividades escolares, aunque dejó a criterio de los padres de familia la asistencia de sus hijos. Debido a la preocupación por la falta de seguridad, varios padres optaron por retirar temporalmente a sus hijos del plantel.

Por su parte, la institución informó que la alumna responsable no será dada de baja por el momento, y que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las acciones a seguir.