Alumnos de Tabasco quemaron camión por no recibir becas del Bienestar

Viernes 21 de noviembre de 2025

Un grupo de alumnos del Conalep en Tabasco incendiaron un camión escolar y causaron destrozos en la escuela luego de darse cuenta de que van a dejar de recibir becas del bienestar.

Los hechos se dieron esta semana en Villahermosa, Tabasco, en donde estudiantes del Conalep 51 se dieron cuenta de que fueron dados de baja del programa de Becas del Bienestar Benito Juárez.

Entre reclamos, enojo y abandono institucional, los estudiantes terminaron por quemar un camión dentro de la escuela, destrozos en las instalaciones y un camión semi quemado tras el fallido intento de los alumnos de prenderle fuego.

Protección Civil llegó al plantel y apagó el fuego, dando a conocer que al llegar ayudaron a detener a los jóvenes, pero que también se dieron cuenta de que los baños, el mobiliario y algunas partes del plantel estaban deteriorados y en total abandono.

Se dice que los jóvenes también intentaron bloquear la carretera Villahermosa - Frontera como protesta, pero no lo lograron.

Los alumnos le comentaron a las autoridades y medios locales que a finales de octubre al consultar su beca, desaparecieron del padrón, por lo que pidieron ayuda teniendo como respuesta de la escuela que esto se resolvería en 11 o 12 de noviembre.

Sin embargo esto no se resolvió y al checar de nuevo descubrieron que estaban dados de baja del programa y que no se les daría el pago de diciembre. Cuando preguntaron a las autoridades, las mismas les dijeron que quizá hasta el próximo ciclo escolar habría solución.

Hasta ahora no hay un comunicado oficial del Conalep o de las autoridades, ni explicación de si la baja masiva es error, retraso o recorte. Los estudiantes ya advirtieron que seguirán protestando si no los reincorporan pronto a las becas.