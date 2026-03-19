Álvaro Bustillos no descarta candidatura independiente rumbo a 2027

Viernes 20 de marzo de 2026

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Álvaro Bustillos Fuentes, no descartó la posibilidad de contender por la vía independiente en las elecciones de 2027, aunque aclaró que aún no es momento de tomar una decisión definitiva.

El líder ganadero señaló que serán los tiempos políticos los que definan su participación, al tiempo que reconoció el interés de diversos grupos en que incursione en la arena electoral.

“Yo les agradezco a todos los que nos apoyan, pero creo que en su momento hay que definir”, expresó, dejando abierta la puerta a una eventual candidatura.

Bustillos subrayó que, por ahora, su prioridad está en el sector ganadero, particularmente en la reapertura de la exportación de ganado, tema que consideró clave para fortalecer la economía de Chihuahua.

Indicó que será hasta lograr avances en este objetivo cuando valore con mayor claridad una posible participación política, siempre respetando los tiempos adecuados.