Alza en gasolina por conflicto impulsa interés en vehículos eléctricos

Jueves 12 de marzo de 2026

El aumento en los precios de la gasolina, provocado por tensiones internacionales como la guerra con Irán, podría impulsar el interés por los vehículos eléctricos, ya que muchos conductores buscan alternativas para evitar las fluctuaciones del precio del combustible.

Un ejemplo es Kevin Ketels, profesor adjunto en la Universidad Estatal Wayne, quien compró un SUV eléctrico Chevrolet Blazer EV. El académico señaló que ahora se siente más tranquilo ante el aumento de los precios del combustible, ya que considera que la electricidad suele ser más estable que la gasolina.

Especialistas señalan que los propietarios de autos eléctricos suelen estar menos expuestos a los cambios bruscos en los precios del petróleo, debido a que las tarifas de electricidad residencial suelen estar reguladas y presentan menor volatilidad. Sin embargo, también advierten que los costos de electricidad han aumentado en algunas regiones debido a factores como la creciente demanda energética.

El interés por los vehículos eléctricos también ha crecido en el mercado. Datos de la plataforma de análisis automotriz Edmunds muestran que las búsquedas de autos híbridos y eléctricos aumentaron tras el incremento en los precios de la gasolina.

A pesar de los posibles ahorros a largo plazo en combustible, expertos señalan que el principal obstáculo sigue siendo el costo inicial de estos vehículos. De acuerdo con Kelley Blue Book, el precio promedio de un vehículo eléctrico nuevo supera los 55 mil dólares, por encima del promedio de los autos nuevos en general.

Analistas coinciden en que, si los precios del combustible se mantienen altos por un periodo prolongado, el interés por vehículos eléctricos e híbridos podría seguir creciendo, aunque la decisión final de compra dependerá de factores como el precio, los incentivos gubernamentales y las expectativas de ahorro a futuro.