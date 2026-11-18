Miércoles 18 de noviembre de 2026

Tras la caída de Miguel Ángel Félix Gallardo, Amado Carrillo Fuentes, conocido como “El Señor de los Cielos”, buscó consolidar desde Ciudad Juárez una organización criminal capaz de controlar las principales rutas del narcotráfico en México, siguiendo el modelo de poder que había construido su antiguo jefe.

De acuerdo con el exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés Castellanos, 1993 fue el año decisivo para el ascenso de Carrillo Fuentes, luego del asesinato de Rafael Aguilar Guajardo, quien encabezaba la organización criminal de Juárez, y la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La trayectoria de Carrillo comenzó a principios de los años ochenta, cuando Félix Gallardo lo envió a Ojinaga para supervisar operaciones de tráfico de cocaína en la frontera de Chihuahua, donde mantenía vínculos con el narcotraficante Pablo Acosta.

Tras la muerte de Acosta en 1987, Rafael Aguilar Guajardo asumió el control de la organización, mientras Carrillo fortalecía sus contactos con proveedores colombianos y autoridades presuntamente involucradas en redes de protección.

Su principal estrategia fue combinar alianzas criminales, corrupción institucional y transporte aéreo de grandes cargamentos de cocaína, actividad que le valió el sobrenombre de “El Señor de los Cielos”.

En 1989 fue detenido en Sinaloa y permaneció aproximadamente un año en prisión. Durante ese periodo fortaleció sus vínculos con Félix Gallardo y Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul”.

Después de recuperar su libertad, Carrillo aprovechó las disputas entre organizaciones y la muerte de Aguilar Guajardo para asumir el control del grupo de Juárez, respaldado por sus hermanos Rodolfo y Vicente.

Según investigaciones de periodistas e historiadores como Anabel Hernández y Benjamin T. Smith, el narcotraficante desarrolló una extensa red de protección mediante contactos en corporaciones policiales y militares.

Entre los funcionarios vinculados con su organización destacó el general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, quien encabezó el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas hasta que fueron descubiertas sus relaciones con Carrillo Fuentes.

De esas estructuras de protección surgiría posteriormente un grupo de inteligencia y ataque conocido como “Los Arbolitos”, antecedente de la organización criminal denominada “La Línea”, integrada, según las investigaciones citadas, por elementos provenientes de distintas corporaciones de seguridad.

Carrillo también transformó los mecanismos de transporte de cocaína mediante aeronaves de gran capacidad y consolidó acuerdos con figuras del narcotráfico sinaloense, particularmente Juan José Esparragoza e Ismael “El Mayo” Zambada.

Sin embargo, su proyecto de controlar las principales plazas del país nunca se concretó. No logró desplazar a los hermanos Arellano Félix de Tijuana ni extender su dominio hacia el noreste, donde operaba el Cártel del Golfo.

El 5 de julio de 1997, Amado Carrillo murió después de someterse a una cirugía plástica en un hospital privado de la Ciudad de México, en circunstancias que dieron origen a diversas versiones sobre su fallecimiento.

Su muerte marcó el final de una etapa del narcotráfico mexicano, aunque la estructura criminal que consolidó en Ciudad Juárez continuó operando bajo otros liderazgos.

A partir de 2004, el Cártel de Juárez entró en una confrontación con el Cártel de Sinaloa, conflicto que transformó las disputas por el control territorial y contribuyó a la violencia que posteriormente afectó a Chihuahua.

La historia de Carrillo Fuentes refleja cómo el narcotráfico pasó de organizaciones articuladas mediante acuerdos entre líderes a estructuras con mayor capacidad de infiltración institucional y grupos armados propios.