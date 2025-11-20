El Estado

Jueves 20 de noviembre de 2025

Amanecen blindadas las instalaciones de la FGR en Universidad y División del Norte

Las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), ubicadas en el cruce de la avenida Universidad y División del Norte, amanecieron este jueves bajo un fuerte operativo de seguridad encabezado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y personal del Ejército Mexicano.

De manera preliminar, el despliegue se atribuye al traslado y puesta a disposición de presuntos integrantes del crimen organizado, detenidos durante acciones efectuadas la noche del miércoles y las primeras horas de esta mañana. Aunque no se ha confirmado oficialmente, la magnitud del resguardo sugiere que los asegurados podrían ser considerados de alta peligrosidad o tener relevancia dentro de estructuras criminales que operan en la región.

Desde antes del amanecer, se observó una presencia inusual de unidades federales y un reforzamiento en la vigilancia perimetral alrededor del edificio. Las fuerzas de seguridad instalaron un amplio cordón que restringe el acceso y mantiene asegurada la zona.

Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido información sobre el número de detenidos, los delitos que se les atribuyen, su identidad o las circunstancias de su captura. El hermetismo prevalece mientras continúa el operativo.

Se presume que los detenidos permanecen en la sede de la FGR para rendir declaración y cumplir con los procedimientos legales correspondientes, antes de un eventual traslado a un centro de reclusión o su presentación ante un juez federal.

La expectativa en torno al caso crece mientras se mantienen las medidas de seguridad y se aguarda una postura oficial.

