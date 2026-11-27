Viernes 27 de noviembre de 2026

Tras varios días de negociaciones, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) habrían concretado un acuerdo para contender en alianza en la capital del estado durante las elecciones de 2027.

De acuerdo con los términos del convenio, el PAN encabezaría la candidatura a la Presidencia Municipal de Chihuahua con Santiago de la Peña Grajeda, mientras que el PRI postularía a la actual regidora Rosy Carmona para la Sindicatura Municipal.

Asimismo, Janeth Montes, actual secretaria general del PRI, formaría parte de la planilla de regidores.

En cuanto a las diputaciones locales, la distribución quedaría de la siguiente manera:

– Distrito 12: Nancy Frías (PAN).

– Distrito 15: Joceline Vega (PAN).

– Distrito 16: José de Jesús Granillo (PAN).

– Distrito 17: José Luis Villalobos (PRI).

– Distrito 18: Alejandra Enríquez (PAN).

Para las diputaciones federales:

– Distrito 06: Alfredo Chávez (PAN).

– Distrito 08: Alejandro Domínguez (PRI).

Aunque la distribución de posiciones entre ambos partidos habría quedado definida, los nombres de las candidaturas todavía podrían sufrir modificaciones.

El PAN y el PRI tienen hasta el próximo 12 de diciembre para registrar formalmente el convenio de coalición ante el Instituto Estatal Electoral (IEE).