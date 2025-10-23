Amazon acelera la automatización y planea reemplazar más de medio millón de empleos con robots

Jueves 23 de octubre de 2025

En las últimas dos décadas, Amazon ha redefinido el mundo laboral en Estados Unidos. Con más de 1.2 millones de empleados, es actualmente el segundo empleador más grande del país, solo detrás de Walmart. Sin embargo, la compañía fundada por Jeff Bezos se prepara para una nueva transformación: sustituir cientos de miles de empleos humanos por robots.

De acuerdo con documentos internos y entrevistas obtenidas por The New York Times, los ejecutivos de Amazon consideran que la empresa está en la antesala de su “siguiente gran cambio” en el entorno laboral. El equipo de automatización estima que para 2027 la compañía podría evitar la contratación de al menos 160,000 trabajadores en Estados Unidos, lo que representaría un ahorro de 30 centavos por artículo procesado.

Los planes son aún más ambiciosos a largo plazo. Para 2033, Amazon espera duplicar sus ventas sin aumentar su fuerza laboral, lo que implicaría más de 600,000 empleos no creados gracias a la automatización. En los documentos se detalla que la empresa busca automatizar hasta el 75 % de sus operaciones, con la meta de transformar sus centros logísticos en instalaciones con mínima intervención humana.

La compañía ya ha comenzado a implementar su modelo de almacén del futuro. En Shreveport, Luisiana, opera un centro de distribución totalmente robotizado donde se utilizan más de mil robots. Según datos internos, esto permitió reducir en un 25 % el número de empleados necesarios, y se prevé que el próximo año la cifra alcance el 50 % conforme se amplíe la automatización.

Amazon planea replicar este modelo en unas 40 instalaciones para 2027, incluyendo un nuevo almacén en Virginia Beach y la modernización de uno existente en Stone Mountain, Georgia, donde se estima que, tras la transición, se necesitarán 1,200 empleados menos, aunque se incrementará la eficiencia en un 10 %.

Los ejecutivos de la empresa son conscientes de las implicaciones sociales del proceso. Los documentos revisados revelan que Amazon ha diseñado estrategias para mitigar el impacto en comunidades afectadas, promoviendo su imagen como “buen ciudadano corporativo” mediante una mayor participación en eventos locales. Además, buscan evitar el uso de términos como “automatización” o “IA”, sustituyéndolos por expresiones como “tecnología avanzada” o “cobot”, que sugiere colaboración entre humanos y máquinas.

No obstante, Amazon rechazó que estos documentos reflejen su estrategia oficial, afirmando que son “incompletos” y corresponden a un grupo interno. Su portavoz, Kelly Nantel, aseguró que la empresa mantiene planes de contratación, incluyendo 250,000 empleos para la temporada navideña, aunque no precisó cuántos serán permanentes.

Expertos advierten que el impacto de esta transformación será profundo. El economista Daron Acemoglu, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), sostuvo que “una vez que Amazon logre automatizar de manera rentable, el resto del sector la seguirá”. En su opinión, el gigante del comercio electrónico podría pasar de ser “un creador neto de empleos a un destructor neto de empleos”.

Por su parte, Udit Madan, director de operaciones globales de Amazon, defendió la automatización como una vía hacia la creación de nuevos empleos técnicos mejor remunerados, y destacó programas de capacitación en mecatrónica que ya han beneficiado a unos 5,000 trabajadores desde 2019.

Con más de un millón de robots operando en todo el mundo, Amazon vislumbra un futuro donde sus almacenes funcionen como fábricas inteligentes, en las que los humanos asuman roles más especializados. Sin embargo, el cambio también genera inquietud: muchos de los actuales empleados, en su mayoría trabajadores manuales y personas de color, podrían quedar fuera del nuevo esquema laboral.

Si los planes se concretan, uno de los mayores empleadores del planeta podría redefinir el trabajo industrial moderno, consolidando un modelo donde la eficiencia tecnológica sustituye al empleo masivo que alguna vez impulsó su expansión.