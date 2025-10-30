Amazon presenta nueva línea de dispositivos Echo con IA avanzada y sensores Omnisense

Jueves 30 de octubre de 2025

Amazon anunció el lanzamiento de cuatro nuevos modelos de su línea Echo, diseñados para integrar su asistente de inteligencia artificial Alexa+ con capacidades más proactivas y sensores avanzados. Esta renovación tecnológica coincide con reportes recientes que indican que la empresa planea reemplazar a más de 600 mil empleados con robots para 2033.

Los nuevos dispositivos, que incluyen Echo Dot Max, Echo Studio, Echo Show 8 y Echo Show 11, están equipados con chips AZ3 y AZ3 Pro, especialmente diseñados para ejecutar modelos de inteligencia artificial en el borde (Edge AI). Esta tecnología permite a Alexa+ interactuar de forma más inteligente y contextualizada con el entorno del usuario.

Una de las innovaciones más destacadas es la plataforma Omnisense, una combinación de sensores que recolectan datos más allá del audio. Además de micrófonos, los dispositivos usan cámaras de 13 megapíxeles, ultrasonido, radar Wi-Fi, acelerómetros y tecnología Wi-Fi CSI para captar información detallada sobre el entorno, como movimientos y reflejos de señales inalámbricas.

Esta amplia recopilación de datos permite a Alexa+ anticipar acciones, como iniciar rutinas matutinas cuando reconoce a una persona o enviar alertas si la puerta del garaje permanece abierta después de ciertas horas, “desvaneciéndose” en la vida diaria del usuario para ofrecer una experiencia más fluida y personalizada.

Los dispositivos también servirán como punto de acceso a la Alexa+ Store, un mercado digital donde los usuarios podrán gestionar suscripciones y acceder a servicios de terceros como TaskRabbit, Fandango, Uber y GrubHub, ampliando el ecosistema de servicios gestionados por Amazon.

Además, la compañía confirmó que grandes socios como Bose, Sonos, LG, Samsung y BMW integrarán Alexa+ en sus propios productos, expandiendo el alcance de esta tecnología más allá del hogar.

Aunque la promesa para el consumidor es una IA más inteligente y útil, la integración de Omnisense también plantea preguntas sobre la privacidad, dado que el sistema está diseñado para entender no solo lo que se dice, sino también quiénes somos, dónde estamos y qué hacemos en todo momento.