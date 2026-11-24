Martes 24 de noviembre de 2026

La amenaza de un presunto tiroteo en la Escuela Secundaria Técnica 69, programado para este martes 24 de noviembre, estaría relacionada con un reto viral difundido entre adolescentes a través de redes sociales, informó el director de Seguridad Pública Municipal, Rafael Cavazos.

El funcionario explicó que la corporación recibió el reporte alrededor de las 17:00 horas del lunes, luego de que directivos del plantel localizaran un mensaje escrito en uno de los baños de hombres, en el que se advertía sobre un supuesto ataque armado.

Ante la situación, elementos de la Policía Municipal implementaron un operativo preventivo en las instalaciones de la secundaria durante la mañana de este martes, con la participación de personal de los programas PASMI y DARE, así como de la Policía Escolar.

Cavazos señaló que desde septiembre se han detectado mensajes similares en distintos planteles educativos del estado, los cuales estarían vinculados con una tendencia difundida en redes sociales. Hasta el momento, indicó, ninguno de los casos reportados se ha concretado en un hecho violento.

Aunque las autoridades consideran que la amenaza podría formar parte de un reto entre estudiantes, se mantienen las medidas de vigilancia para garantizar la seguridad de alumnos, docentes y personal educativo.

El director de Seguridad Pública advirtió que este tipo de conductas, aun cuando sean consideradas bromas por quienes las realizan, generan temor entre las familias, provocan ausentismo escolar y pueden derivar en consecuencias legales o administrativas.

Asimismo, exhortó a los padres de familia a supervisar las actividades de sus hijos en redes sociales y dialogar con ellos sobre los riesgos y las consecuencias de participar en este tipo de desafíos.

Finalmente, aseguró que la Policía Municipal continuará pendiente de la situación en la Secundaria Técnica 69, con el objetivo de prevenir cualquier incidente y mantener condiciones de seguridad en la comunidad escolar.