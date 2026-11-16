Martes 17 de noviembre de 2026

Una familia de la colonia Las Haciendas recibió amenazas de muerte mediante una cartulina presuntamente firmada por integrantes del grupo criminal “La Línea”, sin que hasta el momento se haya confirmado la presentación de una denuncia ante la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

El mensaje fue localizado durante la madrugada del lunes 16 de noviembre afuera de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Hacienda Central y Hacienda La Concepción, al suroriente de Ciudad Juárez.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) acudieron al domicilio, donde se entrevistaron con Daniel G. C., de 50 años, quien entregó la cartulina encontrada en el exterior de su casa.

El escrito estaba dirigido a una mujer, a quien exigían abandonar el lugar y dejar de involucrarse en determinados asuntos, bajo amenazas de causar daño tanto a ella como a su esposo e hijo.

Pese a la gravedad de las amenazas, la Fiscalía de Distrito Zona Norte no ha confirmado si existe una denuncia formal por estos hechos.

Tampoco se ha informado si la cartulina fue entregada al Ministerio Público como evidencia o permanece bajo resguardo de la Policía Municipal.

Hasta ahora se desconoce la identidad de quienes colocaron el mens