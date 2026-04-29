Amnistía Internacional exige a la FIFA garantizar un Mundial sin abusos a derechos humanos

Miércoles 29 de abril de 2026

La organización Amnistía Internacional hizo un llamado al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para que utilice el próximo Congreso del organismo en Vancouver, Canadá, como plataforma para comprometerse a un Mundial libre de deportaciones, detenciones arbitrarias y actos de represión.

A través de un comunicado, la organización advirtió que, a pocas semanas del inicio del torneo, aún no existe claridad sobre las medidas que se implementarán para garantizar la seguridad y los derechos de aficionados, periodistas, jugadores, trabajadores y comunidades locales.

Amnistía Internacional expresó preocupación por el contexto en el que se desarrollará el evento, señalando riesgos relacionados con políticas migratorias restrictivas, limitaciones a la libertad de expresión y posibles acciones contra protestas pacíficas.

“Es hora de que el presidente de la FIFA nos diga de una vez cómo se van a proteger los derechos humanos”, afirmó Steve Cockburn, responsable de Justicia Económica y Social de la organización.

Asimismo, la agrupación pidió que la FIFA dialogue con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para suspender operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, luego de señalar que más de 500 mil personas fueron deportadas en 2025.

El posicionamiento se da en un contexto de creciente escrutinio internacional sobre el respeto a los derechos humanos en grandes eventos deportivos, particularmente en torneos de alcance global como la Copa del Mundo.