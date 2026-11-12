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Jueves 12 de noviembre de 2026

Amparo impide detener a exfiscal Arturo Zuany; tampoco hay ficha roja de Interpol

El exfiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua, Arturo Zuany, no puede ser detenido por autoridades estatales debido a una suspensión provisional otorgada por un juez federal, informó Gilberto Loya, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado.

El exfuncionario, señalado por los presuntos delitos de uso indebido de la función pública y coalición, promovió el juicio de amparo 2735/2026 ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito el pasado 17 de octubre, fecha en que fue detenido César Jáuregui, también relacionado con la investigación.

De acuerdo con Loya, la suspensión provisional impide ejecutar la orden de aprehensión del fuero común y, por el momento, solicitar una ficha roja de Interpol para su localización internacional.

La Fiscalía estatal mantiene a Zuany en calidad de prófugo, aunque actualmente cuenta con protección judicial provisional frente a su detención por las acusaciones estatales.

En su solicitud de amparo, el exfiscal argumentó que tuvo conocimiento de la orden de aprehensión a través de publicaciones periodísticas y denunció presuntas violaciones a sus derechos por la exposición mediática del caso.

La audiencia incidental está programada para el 13 de noviembre, cuando se revisará la suspensión concedida y se determinará si procede mantener la protección judicial mientras continúa el juicio de amparo.

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