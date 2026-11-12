Amplían horario de venta de alcohol en Chihuahua hasta el 6 de enero

Jueves 12 de noviembre de 2026

El Gobierno del Estado anunció la ampliación de una hora en el horario permitido para la venta de bebidas alcohólicas, medida que entrará en vigor este viernes 13 de noviembre y permanecerá vigente hasta el 6 de enero de 2027.

La disposición, publicada en el Periódico Oficial del Estado, tiene como objetivo apoyar la actividad comercial durante el Buen Fin y las celebraciones de fin de año.

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, informó que la decisión fue acordada entre las autoridades estatales y representantes de la iniciativa privada, con la finalidad de favorecer las ventas durante esta temporada.

La ampliación será de una hora adicional respecto al horario autorizado, por lo que los establecimientos deberán respetar las disposiciones aplicables a sus respectivos giros comerciales.

La medida concluirá el próximo 6 de enero, una vez finalizada la temporada de celebraciones decembrinas.