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Martes 19 de mayo de 2026

Ampliará IMSS capacidad hospitalaria en Chihuahua con nuevos proyectos

El Instituto Mexicano del Seguro Social ampliará su capacidad hospitalaria en el estado de Chihuahua mediante dos nuevos proyectos de infraestructura que serán desarrollados durante el resto del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con información presentada durante la Conferencia de Prensa de la Presidencia de la República, el plan nacional contempla incrementar en 410 camas la capacidad del IMSS en distintas regiones del país durante los próximos años.

En el caso de Chihuahua, las obras permitirán fortalecer la atención médica y aumentar el número de camas disponibles para derechohabientes, como parte de la estrategia federal de expansión de infraestructura en salud.

Los nuevos proyectos se sumarán al hospital del IMSS inaugurado en diciembre de 2024 en Ciudad Juárez, considerado una de las obras prioritarias en materia de atención hospitalaria para la frontera norte del país.

Aunque aún no se han detallado públicamente las ubicaciones exactas ni la inversión total de los nuevos desarrollos, autoridades federales señalaron que forman parte de los planes de fortalecimiento del sistema público de salud durante la actual administración federal.

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