México

24.52°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Martes 28 de octubre de 2025

Ampliarán dos planteles de bachillerato en Ciudad Juárez como parte del Plan Nacional de Bachillerato 2026

Como parte del Plan Nacional de Bachillerato 2026, el Gobierno de México anunció la ampliación de dos planteles de educación media superior en Ciudad Juárez, con el objetivo de incrementar la cobertura educativa y eliminar la noción de “rechazados” en el sistema educativo nacional.

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Hogla Rodríguez Mora, informó que el programa contempla una inversión total de 5 mil 749 millones de pesos para la creación y expansión de escuelas en todo el país, con la meta de alcanzar una cobertura del 85% en el nivel medio superior.

“Identificamos las zonas con mayor demanda y necesidad de espacios para ampliar las escuelas existentes. En Juárez, por ejemplo, se harán dos ampliaciones para garantizar que ningún joven se quede fuera de la escuela”, señaló Rodríguez Mora.

Criterios del programa

El Plan prioriza zonas urbanas con alta densidad poblacional y proyección de crecimiento, además de procurar que los planteles se ubiquen cerca de los hogares para reducir tiempos de traslado.
También busca fortalecer el tejido social y comunitario a través de la presencia de instituciones educativas, trabajando de manera coordinada con gobiernos estatales y municipales para ubicar los terrenos más adecuados.

Metas nacionales

El Plan Nacional de Bachillerato 2026 incluye:

La creación de 20 nuevos bachilleratos tecnológicos en estados como Baja California, Sonora, Quintana Roo, Michoacán y Guerrero.

52 ampliaciones en escuelas con alta demanda en entidades como Tijuana, Ensenada, Acapulco, Irapuato, Gómez Palacio y Juárez.

130 nuevas escuelas en 110 municipios, acercando la educación a comunidades donde las secundarias no cuentan con un bachillerato a menos de 45 minutos.

Impacto social y educativo

Rodríguez Mora destacó que el propósito central del programa es acercar la escuela a donde están los jóvenes, especialmente en zonas rurales, indígenas y polos de desarrollo económico.

“Una escuela transforma a la comunidad. Un joven que habita una escuela fortalece los lazos sociales y vive más seguro y más feliz”, subrayó.

Las nuevas obras contemplan laboratorios de cómputo, talleres actualizados y espacios culturales y deportivos, integrando una visión de educación integral orientada a formar jóvenes preparados, seguros y con oportunidades reales de desarrollo.

JMAS lanza programa “Ponte al Corriente con el Agua” con descuentos de hasta el 100% en multas y recargos

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Cabildos de Chihuahua y otras localidades apoyan iniciativa para eliminar ISR en aguinaldos

En licitación gaza Teófilo–Periférico; construcción iniciará en diciembre

Detienen en Miami a Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

Cierra este 3 de noviembre convocatoria del Premio Estatal por la Discapacidad “Manuel Trueva Martínez 2025”
Feria Regional de Saucillo deja a expositores derrama económica superior a los 295 mil pesos
Partido Verde organiza la primera Carrera Verde Chihuahua 5K
Fotógrafos capturan raro fenómeno atmosférico en Nueva Zelanda: los “red sprites”
EU destruye cuatro “narcolanchas” en operativo marítimo; hay 14 muertos y un sobreviviente
SAT supera meta de recaudación por fiscalización en 2024 con un 144% más de lo previsto
EE. UU. firma acuerdo de 80 mil millones de dólares para impulsar energía nuclear destinada a la inteligencia artificial
Organización civil interpondrá amparo contra cobro de accesorios vehiculares en Chihuahua

Municipios

Más Noticias

Rehabilitación de la ciclopista de la Ciudad Deportiva registra un 95% de avance
Fuerte terremoto de magnitud 6.1 sacude el oeste de Turquía
Buscan a Ximena Cerecedes Blancarte, joven desaparecida en Chihuahua Capital