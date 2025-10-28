Ampliarán dos planteles de bachillerato en Ciudad Juárez como parte del Plan Nacional de Bachillerato 2026

Martes 28 de octubre de 2025

Como parte del Plan Nacional de Bachillerato 2026, el Gobierno de México anunció la ampliación de dos planteles de educación media superior en Ciudad Juárez, con el objetivo de incrementar la cobertura educativa y eliminar la noción de “rechazados” en el sistema educativo nacional.

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Hogla Rodríguez Mora, informó que el programa contempla una inversión total de 5 mil 749 millones de pesos para la creación y expansión de escuelas en todo el país, con la meta de alcanzar una cobertura del 85% en el nivel medio superior.

“Identificamos las zonas con mayor demanda y necesidad de espacios para ampliar las escuelas existentes. En Juárez, por ejemplo, se harán dos ampliaciones para garantizar que ningún joven se quede fuera de la escuela”, señaló Rodríguez Mora.

Criterios del programa

El Plan prioriza zonas urbanas con alta densidad poblacional y proyección de crecimiento, además de procurar que los planteles se ubiquen cerca de los hogares para reducir tiempos de traslado.

También busca fortalecer el tejido social y comunitario a través de la presencia de instituciones educativas, trabajando de manera coordinada con gobiernos estatales y municipales para ubicar los terrenos más adecuados.

Metas nacionales

El Plan Nacional de Bachillerato 2026 incluye:

La creación de 20 nuevos bachilleratos tecnológicos en estados como Baja California, Sonora, Quintana Roo, Michoacán y Guerrero.

52 ampliaciones en escuelas con alta demanda en entidades como Tijuana, Ensenada, Acapulco, Irapuato, Gómez Palacio y Juárez.

130 nuevas escuelas en 110 municipios, acercando la educación a comunidades donde las secundarias no cuentan con un bachillerato a menos de 45 minutos.

Impacto social y educativo

Rodríguez Mora destacó que el propósito central del programa es acercar la escuela a donde están los jóvenes, especialmente en zonas rurales, indígenas y polos de desarrollo económico.

“Una escuela transforma a la comunidad. Un joven que habita una escuela fortalece los lazos sociales y vive más seguro y más feliz”, subrayó.

Las nuevas obras contemplan laboratorios de cómputo, talleres actualizados y espacios culturales y deportivos, integrando una visión de educación integral orientada a formar jóvenes preparados, seguros y con oportunidades reales de desarrollo.