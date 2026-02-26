Chihuahua

Analiza DSPM operativo contra vehículos sin placas en la capital

Ante la presencia de miles de automóviles sin placas en la ciudad, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua (DSPM) contempla implementar en los próximos días operativos de revisión y prevención en coordinación con la Subsecretaría de Movilidad.

De acuerdo con datos de la corporación, en la capital circulan más de cuatro mil unidades sin identificación oficial, principalmente de procedencia extranjera que quedaron fuera del proceso de regularización federal, por lo que no cuentan con placas ni registro, situación que mantiene a sus propietarios en un limbo jurídico.

Autoridades municipales señalaron que la estrategia podría ser similar a la aplicada recientemente contra motocicletas sin placas, operativo que permitió detectar unidades vinculadas con diversos delitos. Indicaron que la circulación de vehículos sin identificación representa un riesgo para la seguridad pública, ya que dificulta su rastreo en caso de hechos delictivos.

No obstante, antes de poner en marcha cualquier acción, el municipio deberá coordinarse con la Dirección de Vialidad para definir los alcances legales de las revisiones, además de analizar el tema con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH) a fin de evitar posibles violaciones a garantías individuales.

Las autoridades enfatizaron que el objetivo no es criminalizar a los propietarios, sino fortalecer la prevención del delito, mejorar la identificación vehicular y reforzar la seguridad en la capital. Mientras se afinan los lineamientos jurídicos, la Policía Municipal continuará con el análisis interno para determinar si el operativo puede aplicarse en el corto plazo y bajo qué condiciones.

Localizan con vida a tres hermanos privados de la libertad en Aldama

