Analiza Municipio compensación por afectaciones a ejidatarios de Tabalaopa

Viernes 10 de abril de 2026

El secretario del Ayuntamiento de Chihuahua, Roberto Andrés Fuentes Rascón, informó que mantienen comunicación con autoridades ejidales de Tabalaopa, quienes fueron convocadas a una asamblea para revisar las afectaciones derivadas de la construcción del paso superior en la carretera a Aldama y avenida Fuerza Aérea, así como para definir el monto que podría asignarse como compensación por los predios utilizados.

La reunión busca atender la inconformidad de algunos ejidatarios que aseguran no haber recibido pago alguno. Fuentes Rascón explicó que el análisis permitirá determinar la propiedad real de los terrenos señalados y la viabilidad de una remuneración, ya que el Municipio está dispuesto a cubrir el derecho de vía, estimado entre 5.5 y 6 millones de pesos, correspondiente a los casi 6 mil metros cuadrados afectados para la obra.

Inicialmente, los inconformes denunciaron una afectación de 23 mil metros cuadrados; sin embargo, el funcionario aclaró que esa superficie comprende gran parte de la carretera construida en la década de 1990, por lo que no forma parte de la intervención actual. La zona a compensar está delimitada a dos polígonos específicos donde hay árboles sembrados, ubicados cerca de establecimientos comerciales.

Para avanzar en cualquier pago, los ejidatarios deberán acreditar ante el Tribunal Agrario la propiedad individual de los terrenos, pues actualmente se encuentran bajo régimen de uso común, lo que impide efectuar una transacción directa.

Pese a las diferencias, la obra continúa de manera normal al tratarse de una infraestructura prioritaria que beneficiará a más de 200 mil habitantes del suroriente de Chihuahua y del municipio de Aldama. El Ayuntamiento reiteró que no se reconocerán supuestas deudas históricas y que la única vía posible es la compensación por derecho de vía sobre la superficie efectivamente comprobada.