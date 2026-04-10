Chihuahua

15.91°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 10 de abril de 2026

Analiza Municipio compensación por afectaciones a ejidatarios de Tabalaopa

El secretario del Ayuntamiento de Chihuahua, Roberto Andrés Fuentes Rascón, informó que mantienen comunicación con autoridades ejidales de Tabalaopa, quienes fueron convocadas a una asamblea para revisar las afectaciones derivadas de la construcción del paso superior en la carretera a Aldama y avenida Fuerza Aérea, así como para definir el monto que podría asignarse como compensación por los predios utilizados.

La reunión busca atender la inconformidad de algunos ejidatarios que aseguran no haber recibido pago alguno. Fuentes Rascón explicó que el análisis permitirá determinar la propiedad real de los terrenos señalados y la viabilidad de una remuneración, ya que el Municipio está dispuesto a cubrir el derecho de vía, estimado entre 5.5 y 6 millones de pesos, correspondiente a los casi 6 mil metros cuadrados afectados para la obra.

Inicialmente, los inconformes denunciaron una afectación de 23 mil metros cuadrados; sin embargo, el funcionario aclaró que esa superficie comprende gran parte de la carretera construida en la década de 1990, por lo que no forma parte de la intervención actual. La zona a compensar está delimitada a dos polígonos específicos donde hay árboles sembrados, ubicados cerca de establecimientos comerciales.

Para avanzar en cualquier pago, los ejidatarios deberán acreditar ante el Tribunal Agrario la propiedad individual de los terrenos, pues actualmente se encuentran bajo régimen de uso común, lo que impide efectuar una transacción directa.

Pese a las diferencias, la obra continúa de manera normal al tratarse de una infraestructura prioritaria que beneficiará a más de 200 mil habitantes del suroriente de Chihuahua y del municipio de Aldama. El Ayuntamiento reiteró que no se reconocerán supuestas deudas históricas y que la única vía posible es la compensación por derecho de vía sobre la superficie efectivamente comprobada.

CEDH refuerza acciones para atender el desplazamiento forzado interno en Guadalupe y Calvo

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Identifican a hombre ejecutado en la Cantera; agresores lo esperaban desde dos puntos

Invita Manque Granados al tercer “Sabadito Emprendedor” con taller gratuito de jabones artesanales

254 muertos tras ofensiva israelí en Líbano; Beirut, la ciudad más golpeada

Astronautas de Artemis II regresan hoy tras misión histórica alrededor de la Luna
Explosión e incendio en Dos Bocas reavivan preocupaciones por seguridad en la Refinería Olmeca
Despidos en Oracle encienden alerta sobre posible ola global de recortes por adopción de IA
Localizan restos óseos durante cateo por caso de mujer desaparecida en 2023
Prevén viento, lluvias y variaciones térmicas en Chihuahua por presencia de vaguada y corriente en chorro
Siete futbolistas mexicanos que fueron al Mundial, pero no jugaron ni un minuto
Chihuahuense Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz obtiene quinto lugar nacional en examen para consejerías del INE
Se declara culpable Erick Valencia Salazar, cofundador del CJNG, ante tribunal de EE.UU.

Municipios

Más Noticias

254 muertos tras ofensiva israelí en Líbano; Beirut, la ciudad más golpeada
Diputados aprueban Plan B electoral tras 14 horas de debate; pasa ahora a congresos estatales
Thunder asegura la mejor marca del Oeste por tercer año consecutivo