Analizan impacto global tras visita de Trump a Beijing y sus efectos en Norteamérica

Lunes 18 de mayo de 2026

Durante un seminario organizado por el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI), especialistas advirtieron que los resultados de la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Beijing podrían generar efectos importantes en las condiciones comerciales de Norteamérica y en el equilibrio económico global.

José Luis Bernal, ex embajador de México en China e integrante de COMEXI, explicó que la actual tensión entre Estados Unidos y China no surgió recientemente, sino que forma parte de una competencia sistémica que se ha intensificado en los últimos años en sectores clave como tecnología, industria, inversiones y seguridad nacional.

El especialista señaló que el ascenso acelerado de China durante las últimas cuatro décadas, particularmente tras su ingreso a la Organización Mundial del Comercio en 2001, permitió al país asiático ampliar su presencia en mercados internacionales y desplazar gradualmente a Estados Unidos en diversos sectores estratégicos.

“Los efectos más importantes se observan en el desarrollo tecnológico e industrial, así como en las medidas para atraer o limitar inversiones, factores que definirán el futuro de esta competencia”, explicó Bernal.

Asimismo, destacó que durante el segundo mandato de Trump sorprendió que las medidas arancelarias no se enfocaran únicamente en China, sino que se extendieran a diversos países mediante restricciones comerciales globales.

“El objetivo sigue siendo contener el crecimiento económico y tecnológico de China, pero ahora mediante acciones periféricas para evitar una confrontación directa”, puntualizó.

Por su parte, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, consideró que aunque no se prevé una reducción inmediata de aranceles tras el encuentro entre Trump y el presidente chino Xi Jinping, un eventual acuerdo entre ambas potencias podría generar beneficios para el resto del mundo.

“No esperaría una reducción arancelaria que ponga en riesgo nuestra ventaja comparativa, pero habrá que observar los resultados de este encuentro”, señaló recientemente durante su visita a Beijing.

Analistas coinciden en que las decisiones que surjan de la relación entre ambas potencias económicas podrían impactar directamente en cadenas de suministro, inversiones y mercados estratégicos para países como México.