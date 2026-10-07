Andrea Chávez califica como “provocación” evento de Marco Bonilla en Ciudad Juárez

Miércoles 7 de octubre de 2026

Ciudad Juárez, Chih.- Andrea Chávez cuestionó que el nombramiento de Marco Bonilla como coordinador estatal del PAN se formalice mediante un evento en Ciudad Juárez y consideró que la decisión podría interpretarse como una “provocación”.

La morenista sostuvo que la frontera no debe utilizarse como “moneda de cambio” dentro de las estrategias políticas y afirmó que, desde su perspectiva, Acción Nacional ha perdido competitividad electoral en esta ciudad.

“Parece una provocación lo que viene a hacer el PAN con el nombramiento del coordinador estatal aquí en Ciudad Juárez”, declaró.

Chávez señaló además que durante sus recorridos por la ciudad ha escuchado expresiones de rechazo hacia el PAN, postura que atribuyó a ciudadanos con quienes ha tenido contacto.

Añadió que serán las y los juarenses quienes definan mediante el voto quién encabezará la próxima administración municipal, al destacar que la decisión deberá tomarse a través de una elección libre, directa y secreta.