Lunes 5 de octubre de 2026

Andrea Chávez habría aceptado buscar la alcaldía de Ciudad Juárez por Morena

Ciudad Juárez.- La senadora con licencia Andrea Chávez Treviño habría aceptado participar en el proceso interno de Morena por la candidatura a la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez rumbo a las elecciones de 2027, de acuerdo con versiones difundidas este lunes.

La información surge después de que Chávez quedara fuera de la definición por la gubernatura de Chihuahua, proceso interno en el que Morena designó a Cruz Pérez Cuéllar como coordinador estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Hasta ahora, no existe un anuncio formal de Andrea Chávez ni una confirmación oficial de Morena sobre su eventual candidatura a la alcaldía juarense.

Sin embargo, desde días anteriores comenzó a circular la versión de que la legisladora podría negociar esa posición como una de sus alternativas políticas tras la definición estatal.

La decisión habría sido analizada con su equipo de trabajo y el anuncio podría realizarse durante esta semana, una vez que se abra el periodo correspondiente de registros.

La posibilidad de que Chávez compita por Ciudad Juárez también había sido mencionada previamente en distintos espacios políticos y columnas nacionales, luego de que concluyera el proceso por la gubernatura.

Andrea Chávez mantiene licencia en el Senado desde abril de 2026, cuando se separó del cargo para participar en el proceso político de Chihuahua.

Por ahora, su eventual postulación por la alcaldía de Juárez debe manejarse como una versión política en espera de confirmación oficial.