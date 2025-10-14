Andrea Chávez responde al PRIAN: “No necesito que me quieran, tengo el amor franco del pueblo de Chihuahua”

Martes 14 de octubre de 2025

En medio de la creciente polarización política, la senadora de Morena, Andrea Chávez, lanzó un mensaje contundente a sus críticos de la oposición, conocida como el PRIAN, destacando que el respaldo y cariño de la ciudadanía es mucho más valioso que cualquier interés político o ataque mediático.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Chávez se muestra recorriendo diversas colonias de Chihuahua, donde es recibida con muestras de afecto y apoyo por parte de militantes y ciudadanos comunes. En su mensaje, la legisladora afirmó:

“¿Qué me importa a mí que los corruptos del PRIAN y sus panfletos a sueldo no me quieran, si tengo el amor franco, generoso y honesto del pueblo de Chihuahua?”

El video, que rápidamente se viralizó, refleja un ambiente de cercanía y comunicación directa con la población, en contraste con la batalla política que se libra en las esferas gubernamentales y mediáticas.

El pronunciamiento de Andrea Chávez ocurre en un momento de alta tensión política, donde Morena y la oposición continúan intercambiando críticas y declaraciones, intensificando la división en el país.

Con este mensaje, la senadora reafirma su compromiso con las causas populares y su confianza en el apoyo ciudadano por encima de las confrontaciones partidistas.