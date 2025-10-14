Andrea Chávez responde al PRIAN: “No necesito que me quieran, tengo el amor franco del pueblo de Chihuahua”

27.29°C
En medio de la creciente polarización política, la senadora de Morena, Andrea Chávez, lanzó un mensaje contundente a sus críticos de la oposición, conocida como el PRIAN, destacando que el respaldo y cariño de la ciudadanía es mucho más valioso que cualquier interés político o ataque mediático.
A través de un video difundido en sus redes sociales, Chávez se muestra recorriendo diversas colonias de Chihuahua, donde es recibida con muestras de afecto y apoyo por parte de militantes y ciudadanos comunes. En su mensaje, la legisladora afirmó:
“¿Qué me importa a mí que los corruptos del PRIAN y sus panfletos a sueldo no me quieran, si tengo el amor franco, generoso y honesto del pueblo de Chihuahua?”
El video, que rápidamente se viralizó, refleja un ambiente de cercanía y comunicación directa con la población, en contraste con la batalla política que se libra en las esferas gubernamentales y mediáticas.
El pronunciamiento de Andrea Chávez ocurre en un momento de alta tensión política, donde Morena y la oposición continúan intercambiando críticas y declaraciones, intensificando la división en el país.
Con este mensaje, la senadora reafirma su compromiso con las causas populares y su confianza en el apoyo ciudadano por encima de las confrontaciones partidistas.
