Andrés Manuel López Beltrán deja dirigencia de Morena para buscar diputación federal en 2027

Lunes 25 de mayo de 2026

Andrés Manuel López Beltrán anunció este lunes su separación de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y de la Comisión Nacional de Elecciones del partido, con el objetivo de contender por una diputación federal en las elecciones de 2027.

A través de una carta dirigida a Ariadna Montiel Reyes, el dirigente morenista informó que buscará representar al Distrito Electoral Federal VI de Tabasco, que comprende los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

“En congruencia con lo acordado en la VII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de nuestro partido, he tomado la decisión de separarme de mi encargo en la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y de mi papel como integrante de la Comisión Nacional de Elecciones”, señaló en el documento.

Busca un cargo de elección popular

López Beltrán explicó que su decisión responde a su intención de participar directamente en el proceso electoral de 2027.

“He decidido que es mi momento, en los tiempos que nuestras convocatorias marcan y la ley electoral señala, contender por el cargo de Diputado Federal por la vía de elección popular”, expresó.

La salida del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador ocurre en el marco de los preparativos internos de Morena rumbo a los próximos procesos electorales.

Destaca crecimiento de Morena

En su carta, López Beltrán realizó un balance de su gestión al frente de la Secretaría de Organización, destacando el fortalecimiento de la estructura territorial del partido.

Entre los resultados mencionó la incorporación de 10 millones de nuevos afiliados, la instalación de comités seccionales en más de 69 mil secciones electorales y la conformación de consejos municipales en mil 952 municipios del país.

“Hoy podemos afirmar con orgullo que nuestro partido es la organización política más grande en la historia de México y una de las más grandes del mundo”, afirmó.

Reitera respaldo a Sheinbaum

El ahora aspirante a legislador también aprovechó el documento para expresar su respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Quisiera refrendar mi compromiso, reconocimiento y respaldo a nuestra Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo”, escribió.

Asimismo, aseguró que continuará trabajando en favor del movimiento desde una nueva responsabilidad política y manteniendo contacto directo con la ciudadanía.

La salida de López Beltrán de la dirigencia nacional de Morena marca el inicio de su carrera por un cargo de elección popular, en un proceso que comenzará formalmente rumbo a las elecciones federales de 2027.