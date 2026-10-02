Andrés Manuel López Beltrán se registra rumbo a una diputación federal por Tabasco

Viernes 2 de octubre de 2026

México.- Andrés Manuel López Beltrán formalizó su registro como aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en el VI Distrito Electoral Federal de Tabasco, paso previo dentro del proceso interno de Morena rumbo a las elecciones de 2027.

A través de un video difundido desde el municipio de Jalapa, López Beltrán informó que presentó su registro y llamó a sus simpatizantes a continuar con los recorridos casa por casa para promover la defensa de la soberanía nacional y del proyecto político de la llamada Cuarta Transformación.

Desde agosto, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado recorridos por distintas comunidades del distrito, integrado por los municipios de Centro, Jalapa, Teapa y Tacotalpa, como parte de su trabajo territorial rumbo al proceso electoral.

Su intención de competir por una diputación federal fue anunciada desde el pasado 25 de mayo, fecha en la que comunicó su salida de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y de la Comisión Nacional de Elecciones para participar en el proceso interno del partido.

López Beltrán había ocupado la Secretaría de Organización de Morena desde septiembre de 2024 y, al anunciar su separación del cargo, explicó que buscaría representar por la vía electoral al VI Distrito Federal de Tabasco.

De acuerdo con la información difundida por Milenio, el exdirigente partidista ha establecido en Teapa una de sus principales bases de operación política mientras intensifica sus recorridos territoriales.

El registro representa la formalización de su aspiración dentro del proceso partidista; la eventual candidatura deberá definirse conforme a las etapas y reglas internas de Morena rumbo a la elección federal de 2027.