“Andy” López Beltrán, bajo creciente escrutinio político por señalamientos y revisión en Estados Unidos

Miércoles 30 de septiembre de 2026

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y exsecretario de Organización de Morena, enfrenta un creciente escrutinio político derivado de señalamientos públicos por presunta corrupción, relaciones con empresarios cercanos y referencias en expedientes vinculados con contrabando de combustible.

De acuerdo con un reportaje de The New York Times, López Beltrán no ha sido acusado formalmente de ningún delito, pero su nombre ha aparecido de manera reiterada en investigaciones periodísticas, documentos filtrados y señalamientos formulados por actores políticos de oposición.

Uno de los puntos centrales del reportaje es que dos agencias de seguridad de Estados Unidos estarían revisando alegatos relacionados con posibles vínculos de López Beltrán con crimen organizado y contrabando de combustible. No obstante, el propio texto precisa que, hasta el momento, no existe una investigación formal abierta en su contra.

El artículo también refiere que López Beltrán informó que Estados Unidos le revocó la visa. En respuesta, rechazó los señalamientos en su contra y calificó la decisión como una acción de carácter político contra Morena y contra el movimiento encabezado por su padre.

En México, las autoridades han mantenido una postura distinta. La Fiscalía General de la República ha señalado que las menciones existentes en expedientes no constituyen, por sí solas, elementos suficientes para iniciar una investigación. La presidenta Claudia Sheinbaum también ha declarado públicamente que no existen pruebas que acrediten algún vínculo de López Beltrán con hechos delictivos.

El reportaje plantea que el caso representa un desafío político para la presidenta Sheinbaum, debido a que su gobierno ha sostenido como eje discursivo el combate a la corrupción y la aplicación de la ley, mientras enfrenta cuestionamientos sobre figuras relevantes del movimiento fundado por López Obrador.

Sheinbaum ha insistido en que cualquier señalamiento debe ser atendido por las instituciones competentes, con apego a la ley, y ha rechazado cualquier intervención extranjera en decisiones que corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas.

La controversia se suma al contexto político que rodea a López Beltrán, quien dejó la dirigencia nacional de Morena y posteriormente anunció su intención de competir por un cargo de elección popular en Tabasco rumbo a 2027.

El caso mantiene abierto el debate sobre el impacto que estos señalamientos pueden tener en la imagen pública de Morena y sobre la forma en que el gobierno federal responderá ante acusaciones que involucran a figuras cercanas al entorno político del expresidente López Obrador.