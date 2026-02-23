Antecedentes de lavado en Tapalpa cobran relevancia tras operativo contra “El Mencho”

Martes 3 de marzo de 2026

Desde marzo de 2020, autoridades de Estados Unidos habían identificado la zona de Tapalpa, Jalisco, como un presunto punto de operaciones financieras del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a través de tres conjuntos de cabañas señalados por el Departamento del Tesoro como negocios fachada para el lavado de dinero.

El antecedente cobra relevancia tras el operativo descrito este lunes por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, quien confirmó que Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, se encontraba resguardado en una cabaña en Tapalpa, acompañado por un círculo de seguridad armado.

Durante la conferencia matutina, el general explicó que el 20 de febrero, mediante trabajos de inteligencia militar, se ubicó a un hombre cercano a una de las parejas sentimentales del líder criminal, quien la trasladó a una instalación en ese municipio. Ahí, señaló, se reunió con el capo. Un día después se confirmó que “El Mencho” permanecía en el inmueble, acompañado por su equipo de seguridad, por lo que se planeó la operación.

El 22 de febrero se desplegaron integrantes de las Fuerzas Especiales del Ejército y de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional. De acuerdo con la Sedena, el personal de seguridad del líder del CJNG abrió fuego contra los militares en un ataque “sumamente violento”. El capo logró huir, mientras que ocho presuntos integrantes de la delincuencia organizada murieron en el enfrentamiento.

Las investigaciones del gobierno estadounidense ya habían puesto el foco en Tapalpa. En un organigrama oficial fechado en marzo de 2020, la Office of Foreign Assets Control (OFAC), dependiente del United States Department of the Treasury, identificó tres complejos turísticos en esa zona como entidades vinculadas al CJNG y a “Los Cuinis”.

Según la OFAC, los negocios operaban bajo los nombres “Las Flores Cabañas”, “Cabañas La Loma” y “Cabañas La Loma en Renta” o “Cabañas La Loma Tapalpa”, ubicados sobre la carretera Tapalpa–San Gabriel. “Las Flores Cabañas” era investigado desde 2015, mientras que “Cabañas La Loma” fue incluida en la lista de sanciones en septiembre de 2017. En marzo de 2020, los tres conjuntos fueron incorporados formalmente al listado de entidades sancionadas por sus presuntos vínculos financieros con el CJNG.

El operativo reciente descrito por la Sedena refuerza la relevancia estratégica de Tapalpa para la organización criminal, no sólo como enclave para el presunto lavado de recursos, sino también como punto de resguardo del propio “El Mencho”, bajo la protección de su estructura armada.