Anthropic consulta a expertos religiosos para explorar conciencia y ética en la inteligencia artificial

Lunes 5 de octubre de 2026

Nueva York, Estados Unidos.- La empresa de inteligencia artificial Anthropic ha sostenido durante meses reuniones privadas con especialistas en religión y ética para analizar dos de los temas más complejos que plantea el desarrollo de sistemas avanzados de IA: la posibilidad de que estos modelos lleguen a poseer algún tipo de conciencia y la forma en que deberían incorporar principios morales en su funcionamiento.

De acuerdo con la información disponible, los encuentros se han realizado en San Francisco bajo acuerdos de confidencialidad y han involucrado a académicos y pensadores de distintas tradiciones religiosas.

Las conversaciones son encabezadas por Christopher Olah, cofundador de Anthropic y responsable de uno de los equipos dedicados a comprender por qué modelos como Claude se comportan de determinada manera.

Uno de los ejes de discusión ha sido la interrogante sobre qué implicaciones tendría para la humanidad que los sistemas de inteligencia artificial desarrollaran capacidades comparables con formas humanas de conciencia.

El segundo objetivo ha consistido en explorar cómo incorporar a los modelos de IA principios derivados de tradiciones filosóficas, religiosas y morales acumuladas durante siglos, con el propósito de orientar su comportamiento hacia criterios considerados benéficos y seguros.

Anthropic ha presentado esta iniciativa como parte de sus esfuerzos para desarrollar sistemas de inteligencia artificial alineados con valores humanos y capaces de operar bajo principios éticos.

Sin embargo, algunos participantes señalaron que las discusiones también han abierto preguntas sobre la manera en que la propia empresa concibe el bienestar de Claude y sobre si los modelos avanzados deberían ser considerados únicamente como herramientas o como sistemas con características que obliguen a replantear su tratamiento.

Hasta ahora, las cuestiones debatidas no tienen respuestas definitivas y forman parte de una discusión más amplia en la industria tecnológica sobre conciencia artificial, seguridad, alineación y responsabilidad ética en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial.