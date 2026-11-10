Anthropic prepara histórica salida a bolsa con valoración de 1.4 billones de dólares

Martes 10 de noviembre de 2026

Nueva York, Estados Unidos.- La compañía de inteligencia artificial Anthropic PBC, desarrolladora del chatbot Claude, prepara una de las mayores ofertas públicas iniciales (IPO) de la historia, con el objetivo de alcanzar una valoración totalmente diluida de aproximadamente 1.4 billones de dólares.

De acuerdo con información de Bloomberg, basada en documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), la empresa y algunos de sus actuales inversionistas buscan captar hasta 90 mil 400 millones de dólares mediante una combinación de venta pública de acciones y colocación privada.

La operación convertiría a Anthropic en el primer laboratorio de inteligencia artificial de frontera en debutar en el mercado bursátil, en medio de una creciente competencia entre las principales compañías tecnológicas por dominar el desarrollo de modelos avanzados de IA.

Una oferta que podría romper récords

La oferta pública inicial contempla recaudar hasta 64 mil 400 millones de dólares, con un rango de precio de entre 70 y 78 dólares por acción.

Anthropic pondría a disposición de los inversionistas 801.4 millones de acciones, mientras que algunos de sus actuales accionistas venderían otros 23.6 millones de títulos.

Adicionalmente, la compañía contempla una colocación privada de 26 mil millones de dólares dirigida a importantes empresas tecnológicas, entre ellas AMD, Broadcom, Google, Micron Technology, Microsoft, Nvidia y Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.

En el extremo superior del rango de precios, Anthropic alcanzaría una capitalización bursátil cercana a un billón de dólares, considerando únicamente las acciones en circulación.

Sin embargo, al incluir opciones sobre acciones para empleados, títulos restringidos y reservas destinadas a programas de donaciones benéficas, la valoración totalmente diluida se elevaría a aproximadamente 1.4 billones de dólares.

La recaudación podría acercarse a los 100 mil millones de dólares si se ejerce la opción de sobreasignación de acciones, conocida como greenshoe.

De concretarse en esos términos, la operación superaría las cifras de la oferta pública de SpaceX mencionadas en el reporte de Bloomberg.

Claude impulsa el crecimiento de Anthropic

Uno de los principales factores detrás del interés de los inversionistas es la expansión de Claude y sus herramientas de inteligencia artificial dirigidas a empresas y profesionales.

La plataforma Claude Code ha ganado presencia entre desarrolladores de software gracias a sus capacidades para escribir, revisar y modificar código mediante instrucciones en lenguaje natural.

Según el documento citado, más del 90% de las contribuciones al código de Anthropic ya son generadas por Claude, un indicador de la creciente integración de la inteligencia artificial en las propias operaciones de la compañía.

Anthropic también ha desarrollado soluciones especializadas para sectores como salud, ciencias de la vida, servicios legales, contabilidad y actividades industriales.

Como parte de su estrategia de expansión, la compañía incorporó a su junta directiva a Vas Narasimhan, director ejecutivo de la farmacéutica Novartis.

Los costos de la inteligencia artificial presionan sus finanzas

A pesar del crecimiento de sus productos, Anthropic enfrenta importantes desafíos financieros derivados del elevado costo de desarrollar y operar modelos avanzados de inteligencia artificial.

De acuerdo con los documentos citados, los gastos operativos totales de la compañía alcanzaron 17 mil 500 millones de dólares durante el tercer trimestre de 2026, lo que representó un incremento anual de 292%.

La empresa pasó de registrar una utilidad operativa de 974 millones de dólares durante el segundo trimestre a una pérdida operativa de 567 millones de dólares en los tres meses concluidos el 30 de septiembre.

El deterioro estuvo relacionado principalmente con compromisos de corto plazo por servicios de cómputo, que representaron aproximadamente 5 mil millones de dólares, así como cargos contables no monetarios por 2 mil millones de dólares vinculados con su programa de donaciones benéficas.

Estas cifras reflejan la magnitud de las inversiones necesarias para sostener el entrenamiento, funcionamiento y expansión de los modelos de inteligencia artificial.

La competencia obliga a reducir precios

Otro desafío para Anthropic es la presión competitiva que enfrentan las principales empresas del sector.

La compañía informó que las reducciones de precios en algunos de sus modelos más recientes, junto con mayores descuentos comerciales para determinados clientes, afectaron el crecimiento de sus ingresos del tercer trimestre en aproximadamente 600 millones de dólares.

Entre los lanzamientos mencionados se encuentra Opus 5.5, presentado en septiembre, cuya estrategia comercial incluyó ajustes de precios.

OpenAI también ha ampliado su oferta de modelos de menor costo, mientras que desarrolladores chinos impulsan alternativas de pesos abiertos que pueden descargarse y adaptarse a las necesidades de distintas organizaciones.

Este escenario obliga a las compañías a equilibrar sus inversiones en infraestructura con precios suficientemente competitivos para mantener y ampliar su base de clientes.

Una empresa fundada por antiguos integrantes de OpenAI

Anthropic fue fundada por antiguos ejecutivos e investigadores de OpenAI que buscaban desarrollar sistemas avanzados de inteligencia artificial con especial atención a la seguridad y al control de riesgos.

Casi seis años después de su creación, la empresa opera bajo la figura de corporación de beneficio público, una estructura que busca equilibrar los intereses económicos de sus accionistas con objetivos de beneficio social.

Su modelo de gobernanza incluye un organismo denominado Long-Term Benefit Trust, con facultades para elegir y destituir a la mayoría de los integrantes de la junta directiva.

De acuerdo con la información presentada, cada uno de los siete cofundadores conserva una participación cercana al 1.4% en la empresa.

La valoración proyectada convertiría esas participaciones en fortunas multimillonarias, incluso considerando los compromisos filantrópicos de donar una parte importante de su patrimonio accionario.

Nasdaq se prepara para recibir a Anthropic

Goldman Sachs y Morgan Stanley encabezan la operación bursátil, acompañados por otras 20 instituciones financieras.

Según los términos revisados por Bloomberg, se prevé que el precio definitivo de las acciones se establezca el miércoles 18 de noviembre.

La empresa espera cotizar en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo bursátil ANT.

El eventual debut ocurre en un momento de debate entre los inversionistas sobre la sostenibilidad de las elevadas valoraciones de las compañías de inteligencia artificial.

Mientras algunos consideran que esta tecnología transformará sectores completos de la economía, otros advierten sobre los costos de infraestructura, las presiones regulatorias y la necesidad de demostrar que el crecimiento de los ingresos puede traducirse en rentabilidad sostenida.

La salida a bolsa de Anthropic representaría una prueba importante para el mercado tecnológico, al poner a consideración de los inversionistas una de las valoraciones más elevadas registradas para una empresa especializada en inteligencia artificial.

De concretarse la operación en las condiciones previstas, Anthropic podría establecer un nuevo referente financiero para las empresas dedicadas al desarrollo de modelos avanzados y marcar una nueva etapa en la competencia global por el liderazgo tecnológico.