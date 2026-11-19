Jueves 19 de noviembre de 2026

La empresa de inteligencia artificial Anthropic, creadora del chatbot Claude, anunció una Oferta Pública Inicial (OPI) ampliada por 107 mil 300 millones de dólares, cifra que, de confirmarse los términos reportados, representaría la mayor salida a bolsa de la historia.

De acuerdo con la información publicada, la operación contempla una colocación bursátil de 81 mil 300 millones de dólares, además de una inversión privada de 26 mil millones, con la participación de compañías como Google, AMD y Microsoft.

La cifra superaría el récord atribuido a SpaceX, empresa de Elon Musk, que habría recaudado 75 mil millones de dólares en junio y posteriormente más de 86 mil millones mediante la colocación de acciones adicionales.

Anthropic alcanzaría una valoración de 1.5 billones de dólares

La operación establece un precio de 83 dólares por acción, superior al rango inicialmente previsto de entre 70 y 78 dólares.

Según los datos difundidos, Anthropic colocó 956.4 millones de acciones, mientras que sus siete cofundadores vendieron otros 23.6 millones de títulos.

Con esta operación, la empresa alcanzaría una valoración aproximada de 1.5 billones de dólares, incluyendo opciones sobre acciones para empleados y títulos restringidos.

Aunque la cifra es inferior a los 2 billones de dólares estimados semanas atrás, colocaría a Anthropic entre las 15 compañías de mayor valor bursátil del mundo.

Debut en Nasdaq

La empresa tiene previsto comenzar a cotizar bajo el símbolo ANT en el mercado Nasdaq, con Goldman Sachs y Morgan Stanley como principales coordinadores de la colocación, acompañados por otras 20 instituciones financieras.

La operación refleja el interés de los inversionistas por las empresas que desarrollan plataformas de inteligencia artificial, más allá de los fabricantes de procesadores y proveedores de infraestructura tecnológica.

Anthropic se convertiría así en uno de los primeros grandes laboratorios de inteligencia artificial avanzada en recurrir a los mercados públicos para financiar su expansión.

Nota: Las cifras y condiciones corresponden a la información publicada por El Diario de Chihuahua el 18 de noviembre de 2026, con datos atribuidos a AFP. La operación y su valoración requieren corroboración mediante documentación bursátil oficial.