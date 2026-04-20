Antonio Carmona debuta con Bravos y fortalece cantera de FC Juárez

Lunes 20 de abril de 2026

Ciudad Juárez.- El canterano Antonio Carmona hizo su debut en la Primera División durante el duelo ante León, correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2026, al ingresar de cambio al minuto 56 en sustitución de Moisés Mosquera.

Con este ingreso, Carmona se convirtió en el décimo futbolista formado en FC Juárez que debuta en la Liga MX defendiendo los colores del club fronterizo, consolidando el trabajo de fuerzas básicas de la institución.

La lista de jugadores surgidos de la cantera de Bravos que han alcanzado el máximo circuito incluye nombres como Javier Nevárez, José Rodríguez, Denzell García y Eder López, entre otros, quienes han tenido participación en distintos torneos desde 2019.

El debut de Antonio Carmona representa un nuevo paso en la proyección de talento local, en una apuesta del club por impulsar jugadores formados en casa dentro del fútbol profesional mexicano.