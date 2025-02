Anulan investigación contra mando cercano a García Luna

Jueves 6 de febrero de 2025

México.- Un tribunal federal echó abajo la orden judicial para investigar nuevamente a Francisco Javier Garza Palacios, ex mando policiaco del primer círculo del ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por las presuntas torturas a Israel Vallarta Cisneros, ex novio de Florence Cassez; ambos acusados de secuestro en 2005.

El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México concedió un amparo al ex Coordinador de Seguridad Regional de la desaparecida Policía Federal, para que vuelva a determinarse si debe o no reactivarse esa indagatoria en su contra.

Por unanimidad, los magistrados del tribunal determinaron que la indagatoria contra Garza Palacios fue reabierta en una diligencia en la que no fue llamado a comparecer y, por tanto, se violaron sus derechos de audiencia y debida defensa.

La consecuencia de este fallo será que un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur lleve a cabo una nueva audiencia, con la presencia del ex funcionario o su representación legal, y resuelva con libertad de criterio si debe o no reabrirse el caso.

"De ahí que efectivamente al impetrante de amparo se le vulneró su derecho de audiencia y de adecuada defensa, toda vez que al no ser proporcionado su nombre, ni datos de identificación por la representación social (FGR), no pudo ser notificado, para que comparecieran a la audiencia de impugnación, a efecto de que estuviera en aptitud de llevar a cabo el ejercicio de contradicción, transgrediendo con ello las formalidades esenciales del procedimiento", sentenció el tribunal.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha cerrado en dos ocasiones esta investigación por falta de elementos.

El primer "carpetazo" fue dictado el 7 de abril de 2017 en una averiguación previa, pero en el sexenio pasado la FGR inició una carpeta de investigación por los mismos hechos, que también terminó archivando el 23 de febrero de 2021, al ser cosa juzgada.

Esta última decisión fue combatida y el 14 de mayo de 2021, el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, reactivó la indagatoria contra Garza Palacios y otros agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI).

A diferencia de Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas o Ramón Pequeño, Garza Palacios es el único ex alto mando del círculo inmediato a García Luna que no ha sido perseguido en los dos últimos sexenios.

La relación de Francisco Javier Garza con García Luna se remonta a los años 90, cuando el primero era agente de la Policía Judicial Federal y el segundo era oficial de inteligencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Garza había sido comisionado por la entonces Unidad Especializada en Delincuencia Organizada para formar parte del grupo interinstitucional que fue creado a fines de los años 90 en el Cisen para investigar los secuestros de alto impacto.

En el año 2000, cuando fue nombrado jefe de la AFI, García Luna nombró al entonces agente como director de Operaciones Especiales de esa corporación; en el 2006 lo nombró Coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal.