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Lunes 5 de octubre de 2026

Anuncia Arturo Medina su Segundo Informe; será el 16 de octubre en Guachochi

Arturo Medina, diputado por el Distrito 22, que comprende gran parte de la Sierra Tarahumara y tiene su cabecera en Guachochi, anunció que realizará su Segunda Entrega de Resultados el próximo 16 de octubre en esta ciudad.

El evento, que describió como “un encuentro con las familias de la Sierra para celebrar los avances que hemos logrado juntos”, se llevará a cabo a las 12:00 horas en el emblemático Centro Cultural Andrés Balleza Carreón.

La concentración contará con la asistencia de ciudadanos provenientes de los municipios que integran el distrito: Guachochi, Guadalupe y Calvo, Urique, Carichí, Balleza, Nonoava, Guazapares, Batopilas y Morelos.

El legislador priista destacó que durante el evento cumplirá con su responsabilidad de rendir cuentas a la ciudadanía sobre los logros legislativos alcanzados durante su gestión, así como sobre las acciones en materia de obra pública, salud, educación, apoyos al campo, caminos y servicios que se han concretado mediante labores de gestión y coordinación desde su representación.

Resaltó que, además de presentar resultados, el encuentro abrirá un espacio para fortalecer la defensa de la Sierra, una región que requiere todo el respaldo institucional para proteger los derechos de los pueblos originarios, preservar sus recursos naturales y garantizar el acceso equitativo a oportunidades.

Finalmente, el también coordinador del Grupo Parlamentario del PRI invitó a la ciudadanía del distrito a celebrar dos años de resultados para la Sierra y sus familias.

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