Anuncia DIF Estatal primera edición del “Chamarratón Juntos Contra el Frío”

Jueves 18 de septiembre de 2025

Como parte de las actividades de la campaña anual de recolección de ropa invernal, el DIF Estatal anunció la primera edición del “Chamarratón Juntos contra el Frío”, evento familiar que se realizará el próximo 19 de octubre en el Palenque de la Feria de Santa Rita.

Para el evento se tiene programada una función de lucha libre con gladiadores profesionales, así como el show infantil Tributo a Belly y Beto, con canciones y diversión para toda la familia. El boleto de entrada será la donación de una chamarra nueva o en buen estado.

La presidenta del DIF Estatal, María Eugenia Galván Antillón, dio a conocer que esta actividad se realiza desde 2021 y une los esfuerzos del Gobierno del Estado, de la iniciativa privada, organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía, en apoyo a niñas y niños de la Sierra Tarahumara y de la zona fronteriza durante la temporada invernal.

Recordó que en las cuatro ediciones anteriores de esta campaña se recabaron 107 mil 583 chamarras y 39 toneladas de alimento, que se distribuyeron en la Sierra Tarahumara, así como en escuelas y centros de asistencia social de la zona fronteriza.

Galván Antillón informó que los detalles de las entregas de años anteriores, se encuentran disponibles en la página web del DIF Estatal, o se pueden consultar a través del QR habilitado para transparentar el destino de dichos recursos.

“En esta quinta edición de la colecta, la meta es recaudar 25 mil chamarras nuevas o en excelente estado y su distribución se realizará de igual manera a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad”, señaló.

El director general del DIF, Gabriel Eguiarte Fruns, explicó que este es el primer año que se organiza un evento de este tipo, en el marco de esta campaña “Chamarratón Juntos contra el Frío”.

Explicó que luchadores pertenecen al Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), lo que garantiza un buen espectáculo para los niños y aficionados a este deporte.

Agregó que habrá venta de alimentos y bebidas, con precios accesibles para que esté al alcance de las familias como una opción para pasar una tarde de sana convivencia, a la vez que se aporta para la causa de nuestra campaña.

Los boletos para el “Chamarratón Juntos contra el Frío” estarán disponibles en los mismos centros de acopio, y se habilitarán algunos otros módulos móviles durante los fines de semana, que se darán a conocer. El canje de boletos será a partir del lunes 22 de septiembre.

Centros de Acopio:

Oficinas del DIF Estatal, en la avenida Tecnológico #2903 de la colonia Magisterial, en un horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

– Parque Colibrí, en la avenida Tecnológico #2903, viernes y sábado de 16:00 a 20:00 horas y los domingos de 11:00 a 20:00 horas.

– Museo Interactivo Semilla, en la privada Progreso 1201, Zona Centro, en un horario de 8:00 a 16:00 horas.

– Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) calle Quinta y Samaniego, col Santa Rosa, en un horario de 8:00 a 15:00 horas.