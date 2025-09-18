El Estado

17.24°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 18 de septiembre de 2025

Anuncia DIF Estatal primera edición del “Chamarratón Juntos Contra el Frío”

Como parte de las actividades de la campaña anual de recolección de ropa invernal, el DIF Estatal anunció la primera edición del “Chamarratón Juntos contra el Frío”, evento familiar que se realizará el próximo 19 de octubre en el Palenque de la Feria de Santa Rita.

Para el evento se tiene programada una función de lucha libre con gladiadores profesionales, así como el show infantil Tributo a Belly y Beto, con canciones y diversión para toda la familia. El boleto de entrada será la donación de una chamarra nueva o en buen estado.

La presidenta del DIF Estatal, María Eugenia Galván Antillón, dio a conocer que esta actividad se realiza desde 2021 y une los esfuerzos del Gobierno del Estado, de la iniciativa privada, organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía, en apoyo a niñas y niños de la Sierra Tarahumara y de la zona fronteriza durante la temporada invernal.

Recordó que en las cuatro ediciones anteriores de esta campaña se recabaron 107 mil 583 chamarras y 39 toneladas de alimento, que se distribuyeron en la Sierra Tarahumara, así como en escuelas y centros de asistencia social de la zona fronteriza.

Galván Antillón informó que los detalles de las entregas de años anteriores, se encuentran disponibles en la página web del DIF Estatal, o se pueden consultar a través del QR habilitado para transparentar el destino de dichos recursos.

“En esta quinta edición de la colecta, la meta es recaudar 25 mil chamarras nuevas o en excelente estado y su distribución se realizará de igual manera a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad”, señaló.

El director general del DIF, Gabriel Eguiarte Fruns, explicó que este es el primer año que se organiza un evento de este tipo, en el marco de esta campaña “Chamarratón Juntos contra el Frío”.

Explicó que luchadores pertenecen al Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), lo que garantiza un buen espectáculo para los niños y aficionados a este deporte.

Agregó que habrá venta de alimentos y bebidas, con precios accesibles para que esté al alcance de las familias como una opción para pasar una tarde de sana convivencia, a la vez que se aporta para la causa de nuestra campaña.

Los boletos para el “Chamarratón Juntos contra el Frío” estarán disponibles en los mismos centros de acopio, y se habilitarán algunos otros módulos móviles durante los fines de semana, que se darán a conocer. El canje de boletos será a partir del lunes 22 de septiembre.

Centros de Acopio:

Oficinas del DIF Estatal, en la avenida Tecnológico #2903 de la colonia Magisterial, en un horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

 Parque Colibrí, en la avenida Tecnológico #2903, viernes y sábado de 16:00 a 20:00 horas y los domingos de 11:00 a 20:00 horas.

 Museo Interactivo Semilla, en la privada Progreso 1201, Zona Centro, en un horario de 8:00 a 16:00 horas.

 Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) calle Quinta y Samaniego, col Santa Rosa, en un horario de 8:00 a 15:00 horas.

UACH abre convocatoria de admisión para el semestre enero-junio 2026

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Todos los celulares en Chihuahua recibirán mensaje de prueba el 19 de septiembre por Simulacro Nacional

Anuncia Estado nuevas oportunidades laborales para personas con discapacidad y adultos mayores

Capacita SICT a personal que usará el tren de pavimentación alemán

Conmemoran 115 años de la fundación de la Primaria Manuela Medina 
Los nuevos AirPods pueden traducir idiomas en tus oídos
Tras detención de marinos, titular de Semar defiende combate a la corrupción: “El mal tuvo un fin determinante”
FGR solicita orden de aprehensión contra exsecretario de Seguridad de Tabasco por delincuencia organizada
Imponen nueva condena de 29 años a exlíder del Cártel de Juárez
Se celebra la novena fecha del serial de´práctivas de arrancones VIP
México recibe a Hernán “N” tras ser expulsado de Paraguay; enfrentará proceso judicial
Dónde y cómo pagar Megacable en línea con tarjeta o transferencia

Ya sea que estés en casa, en el trabajo o fuera de la ciudad, puedes realizar el pago de forma segura y en minutos

Municipios

Más Noticias

Anuncia Estado nuevas oportunidades laborales para personas con discapacidad y adultos mayores
Concluyen trabajos de modernización de alumbrado público en la colonia Jorge Barousse
MORENA AFILIA DE MANERA UNILATERAL Y SIN CONSENTIMIENTO A SECRETARIA DE GRUPOS VULNERABLES DEL MOVIMIENTO TERRITORIAL DEL PRI; FERMÍN ORDOÑEZ