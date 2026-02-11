Anuncia Desarrollo Humano nuevas vacantes laborales para personas con discapacidad y adultos mayores

Miércoles 11 de febrero de 2026

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), anunció la apertura de nuevas vacantes laborales dirigidas a personas con discapacidad y personas adultas mayores de la ciudad de Chihuahua, como parte de las acciones para fortalecer la inclusión.

Rafael Loera, titular de la dependencia, detalló que esta semana se incorporaron espacios de operadores de producción en el sector maquilador, dirigidas a personas con discapacidad motriz que se desplazan en silla de ruedas, así como puestos de auxiliares de patio para personas con discapacidad motriz leve.

Asimismo, se ofrecen vacantes de auxiliares de cocina, dirigidas a personas con discapacidad motriz leve y a personas adultas mayores, además de puestos de personal de limpieza para personas con discapacidad motriz o intelectual leve, así como para personas adultas mayores.

Loera resaltó el compromiso del sector empresarial con la inclusión, ya que cada semana se incorporan nuevas oportunidades para que ambos sectores de la población puedan desarrollarse personal y profesionalmente.

Las personas interesadas en los puestos, así como quienes deseen compartir su currículum para futuras oportunidades laborales, pueden comunicarse con el equipo del Departamento de Vinculación Laboral de la Dirección de Grupos Vulnerables, al teléfono (614) 429-33-00, extensiones 17901 y 17921.