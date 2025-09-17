El Estado

Anuncia Estado nuevas oportunidades laborales para personas con discapacidad y adultos mayores

Con el objetivo de fomentar la inclusión en el ámbito laboral, la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) dio a conocer nuevas vacantes dirigidas a personas con alguna discapacidad y adultos mayores, como parte de las acciones impulsadas por la gobernadora Maru Campos.

Para esta semana, se ofertan puestos como personal de limpieza, asesor digital, piso de ventas, atención al cliente y operadores de producción, entre otros.

El titular de la dependencia, Rafael Loera, destacó que esta colaboración con el rubro empresarial, abre la posibilidad para que ambos sectores de la población encuentren empleos acordes a su experiencia y capacidades, para generar con ello un ingreso digno y estable.

Afirmó que, gracias al respaldo de la mandataria estatal, se construye en conjunto con la iniciativa privada y las dependencias de Gobierno, un Chihuahua más justo e inclusivo para todas y todos.

Explicó que las y los interesados reciben acompañamiento durante todo el proceso de búsqueda de empleo, a través del Departamento de Vinculación Laboral de la Dirección de Grupos Vulnerables.

Para mayor información, comunicarse al teléfono (614) 429-33-00, extensión 17921.

Todos los celulares en Chihuahua recibirán mensaje de prueba el 19 de septiembre por Simulacro Nacional

