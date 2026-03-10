Anuncia Gobierno del Estado nuevas vacantes laborales para adultos mayores y personas con discapacidad

13.46°C
Cielo Claro
Chihuahua, Chihuahua
Martes 10 de marzo de 2026
La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) anunció en colaboración con la iniciativa privada, nuevas oportunidades laborales para adultos mayores y personas con discapacidad.
Hay vacantes disponibles como cajeros, dirigidas a personas con discapacidad motriz leve, preferentemente con experiencia en manejo de dinero, gusto por las ventas y atención al cliente.
También se solicitan ejecutivos de ventas para personas con discapacidad motriz leve, que cuenten con experiencia en el ramo.
Además, se ofrecen espacios como guardias de seguridad y personal de limpieza, para ser ocupados por personas con discapacidad motriz leve y adultos mayores.
Semanalmente la SDHyBC gestiona y vincula a personas con algún tipo de discapacidad con el sector productivo formal, a fin de facilitar su incorporación al ámbito laboral.
Los interesados pueden acudir a la Dirección de Grupos Vulnerables para la entrega de su currículum y recibir orientación, en la búsqueda de un puesto acorde a su experiencia o preparación académica.
Para mayor información comunicarse al teléfono (614) 429-33-00, extensiones 17921 y 17904, de 8:00 a 16:00 horas.
