Anuncia Municipio trabajos de bacheo en seis colonias y avenida Tecnológico

Viernes 20 de marzo de 2026

La Dirección de Obras Públicas realizará trabajos de bacheo este viernes 20 de marzo como parte del programa emergente de mantenimiento vial en distintos puntos de la ciudad.

Las labores se llevarán a cabo en calles de las colonias Cerro de la Cruz, Francisco I. Madero, Chihuahua 2000, Molino de Agua, Arboledas Sur y Punta Oriente, así como en la avenida Tecnológico.

Autoridades municipales exhortaron a los conductores a circular con precaución, ya que múltiples cuadrillas estarán trabajando durante la mañana para atender los tramos dañados.

Las zonas de intervención son definidas a partir de recorridos realizados por supervisores del Departamento de Mantenimiento Vial, así como por reportes ciudadanos recibidos a través de diversos canales.

El Gobierno Municipal invitó a la población a reportar baches llamando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), en un horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 8:30 p.m., o mediante la aplicación Marca el Cambio, disponible las 24 horas.