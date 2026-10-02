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Viernes 2 de octubre de 2026

Anuncia OTV operación de la ruta temporal Bowí-Expogan 2026

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV) informa que del 22 de octubre al 1 de noviembre de 2026 operará de manera temporal la Ruta Bowí-Expogan, para facilitar el traslado de las y los asistentes al evento.

La ruta tendrá como punto de partida la Estación Justicia y como destino el Paradero Expogan, con una frecuencia aproximada de 15 minutos.

Desde la Estación Justicia la primera salida será a las 17:00 horas y la última a las 21:00 horas; desde el Paradero Expogan, la primera será a las 18:00 horas y la última a las 22:00 horas. El costo del viaje redondo será de 12 pesos, con tarjeta Bowí.

Durante este periodo también estará disponible el CAM Móvil, de 17:00 a 21:00 horas, para la expedición de tarjetas Bowí generales y la credencialización preferencial de estudiantes, personas adultas mayores, con discapacidad permanente, y pertenecientes a pueblos originarios.

Para dudas o enviar sugerencias, pueden comunicarse mediante BowíChat, a través de WhatsApp, en el número 614 512 9386.

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